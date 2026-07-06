10 români au fost arestaţi în Spania, acuzaţi de jafuri de o jumătate de milion de euro. Jefuiau camioane din mers şi luau tot ce prindeau, de la televizoare la ţigări. Poliţiştii au descoperit că acţionaseră la fel şi în Franţa, Germania, Italia şi Marea Britanie, aşa că aşteaptă să tot crească paguba.

Suspecţii sunt acuzaţi de cel puţin 10 jafuri în cinci provincii din Spania prin metoda surferului.

"Această metodă constă în încetinirea circulaţiei auto cu două vehicule. Se apropiau de camionul-ţintă, săreau pe el şi îi forţau uşile ca să intre şi să fure mărfurile", a declarat Marta Lopez, Marta Lopez purtător de cuvânt Garda Civilă.

Metoda surferului

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Hoţii aruncau prada direct în maşina lor - o dubă special modificată care mergea în spatele camionului vizat, aproape lipit de el.

După mai multe furturi în care s-au mulţumit doar cu televizoare, unelte şi scule, românii au jefuit un camion plin cu ţigări. Şoferii păgubiţi îşi dădeau seama că au fost prădaţi abia la destinaţie.

"Autorii au ajuns să comită 11 jafuri în această manieră. A ieşit în evidenţă jaful comis asupra unui camion în regiunea Toledo - paguba este de 400.000 de euro. Au fost confiscate o dubă şi un camion, ambele modificate. Totalul pagubelor se ridică la 481.000 de euro", a mai spus Marta Lopez, Marta Lopez purtător de cuvânt Garda Civilă.

Sisteme de comunicaţie radio, numere de înmatriculare din mai multe ţări, aparatură industrială şi 16 plasme TV au fost recuperate de poliţişti în timpul percheziţiilor făcute acasă la suspecţi. Membrii bandei nu stăteau mai mult de două săptămâni în aceeaşi regiune - schimbau constant locuinţele şi maşinile folosite în timpul jafurilor.