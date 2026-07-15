Într-un interviu acordat corespondentului Fox News, Trey Ingst, președintele SUA, Donald Trump, a vorbit din nou despre sfârșitul războiului din Ucraina, dar de data aceasta a avansat o nouă dată.

Trump avansează o nouă dată pentru încheierea războiului din Ucraina. E a 9-a "predicţie" a preşedintelui SUA - Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că se așteaptă ca conflictul din Ucraina să se încheie înainte de sfârșitul mandatului său. El a făcut această declarație într- un interviu acordat corespondentului Fox News, Trey Ingst. "Cred că da", a răspuns politicianul când a fost întrebat dacă conflictul se va încheia până pe 20 ianuarie 2029.

Războiul pe scară largă din Ucraina durează de peste 4 ani

Donald Trump a declarat, de asemenea, că autoritățile ruse încearcă să rezolve situația. "Cred că el (n.red. președintele rus Vladimir Putin) este gata să facă o înțelegere. Și în curând”, a remarcat Trump. Statele Unite transmit Rusiei semnale că sunt pregătite să reia discuțiile despre soluționarea conflictului ucrainean, a declarat astăzi secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov.

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Potrivit acestuia, Washingtonul va fi pregătit să facă acest lucru după ce „va rezolva problemele” din jurul Golfului Persic. Cu câteva zile înainte de semnarea memorandumului de înțelegere cu Iranul, Donald Trump a dat asigurări că va relua medierea privind Ucraina după încheierea conflictului cu Teheranul.

Donald Trump a avansat cel puțin 7 termene diferite pentru soluționarea sau oprirea războiului din Ucraina. Pe măsură ce negocierile au avansat, calendarul său a fost modificat constant de la o durată de câteva ore la intervale de ordinul lunilor sau anilor.

24 de ore – Cel mai celebru termen, repetat obsesiv în campania electorală; Trump a susținut că va opri conflictul într-o singură zi (ulterior a afirmat că declarația a fost parțial "sarcastică")

Înainte de preluarea mandatului / 6 luni – În ianuarie 2025, a estimat un interval de 6 luni pentru a aduce pacea, declarând inițial că va rezolva disputa chiar înainte de a intra oficial în Biroul Oval.

100 de zile – Prag propus la începutul anului 2025 împreună cu trimisul său special pentru Ucraina, Keith Kellogg, ca o perioadă realistă pentru schițarea unui acord de pace.

50 de zile – Un ultimatum de grație acordat Rusiei în iulie 2025 pentru a accepta un armistițiu, sub amenințarea unor tarife economice masive.

10–12 zile – O scurtare drastică a ultimatumului de 50 de zile, decisă tot în iulie 2025, din cauza lipsei de progrese din partea Moscovei.

2 săptămâni (14 zile) – Un nou termen de avertisment dat în august 2025 ambelor tabere pentru a demonstra progrese, înainte de impunerea unor sancțiuni severe.

3 zile (Armistițiu punctual) – În mai 2026, Trump a negociat o încetare temporară a focului de 3 zile (între 9 și 11 mai) și un schimb de prizonieri, numind-o „începutul sfârșitului”.

Iunie 2026 – Termen limită inclus într-un proiect de plan de pace în 20 de puncte prezentat de administrația sa.

Până la finalul mandatului prezidențial (ianuarie 2029) – Într-o declarație din iulie 2026, Trump a menționat că vede ca obiectiv final încheierea definitivă a conflictului înainte de terminarea mandatului său, deși recent a subliniat că nu mai are un calendar fix, deoarece situația din teren este mult prea complexă.

Războiul pe scară largă din Ucraina durează de 4 ani și aproape 5 luni, având ca punct de reper invazia declanșată de Rusia pe 24 februarie 2022. Într-un context mai larg, conflictul militar a început de peste 12 ani, odată cu anexarea ilegală a Crimeei și războiul din Donbas din primăvara anului 2014.