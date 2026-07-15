Google, dată în judecată de edituri pentru că ar fi folosit fără drept milioane de cărți la antrenarea Gemini

Mai multe edituri importante au dat Google în judecată, susținând că gigantul tech a folosit fără autorizație milioane de cărți protejate de drepturi de autor pentru antrenarea modelelor Gemini. Reclamanții descriu situația drept "una dintre cele mai ample încălcări ale drepturilor de autor din istorie".

Google, dată în judecată pentru folosirea ilegală a milioane de cărți la antrenarea Gemini - Hepta

Procesul a fost intentat la un tribunal federal din New York de trei edituri, Hachette Book Group, Cengage Learning şi Elsevier, alături de scriitorul american de succes Scott Turow, conform The Guardian, relatează News.ro.

Editurile susţin că Google a reutilizat cărţi care îi fuseseră puse la dispoziţie pentru servicii limitate, precum Google Books, Google Play Books şi Google Scholar. Aceste servicii permiteau companiei să folosească operele în scopuri specifice, de exemplu, pentru afişarea unor fragmente în rezultatele căutărilor sau pentru comercializarea cărţilor electronice - însă, potrivit acţiunii în instanţă, nu şi pentru copierea lor în vederea antrenării unor produse comerciale bazate pe inteligenţă artificială.

"Disperată să îşi menţină dominaţia în mediul online, Google şi-a abandonat vechiul motto «Don't be evil» («Nu fi rău») şi a comis una dintre cele mai ample încălcări ale drepturilor de autor din istorie", se arată în plângerea depusă la instanţă.

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Potrivit reclamanţilor, compania a realizat copii ale unor cărţi protejate de drepturi de autor pentru antrenarea modelului Gemini fără acordul titularilor drepturilor şi fără a plăti compensaţii, în ciuda unor discuţii interne în care erau recunoscute riscurile juridice. Documentele depuse la dosar susţin că Google estima intern că ar putea fi expusă la "amenzi potenţiale de ordinul zecilor sau sutelor de miliarde de dolari" pentru utilizarea textelor furnizate de edituri prin Google Play Books.

Editurile afirmă că acţiunile Google prejudiciază atât autorii, cât şi întreaga industrie editorială, argumentând că textele generate de inteligenţa artificială pot afecta vânzările de cărţi.

Ca exemplu, acestea arată că Gemini poate genera, în aproximativ 20 de minute şi la un cost de doar 39 de cenţi, "un roman poliţist de 100 de pagini, plasat într-un oraş liniştit de coastă, plin de secrete, care poate înlocui un roman original protejat de drepturi de autor pe baza căruia Gemini a fost antrenat".

"Nicio editură şi niciun autor nu pot concura cu aşa ceva", susţin reclamanţii.

Acţiunea în justiţie menţionează şi mai multe titluri despre care editurile afirmă că au fost utilizate fără autorizaţie, printre care The Fifth Season, de N.K. Jemisin, şi Who Could That Be at This Hour?, de Lemony Snicket.

Procesul se adaugă numărului tot mai mare de litigii privind utilizarea operelor protejate de drepturi de autor pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale generative. Autori şi edituri au intentat procese împotriva Google, OpenAI, Anthropic şi Meta, susţinând că operele lor au fost folosite fără acord pentru antrenarea modelelor AI.

Compania s-ar putea confrunta cu amenzi de zeci sau sute de miliarde de dolari

Printre acestea se numără procesul intentat de un grup de autori împotriva Meta, în care un judecător a dat câştig de cauză companiei în luna iunie a acestui an, precum şi acordul istoric încheiat de Anthropic, care a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari unor autori care au susţinut că versiuni piratate ale cărţilor lor au fost folosite pentru antrenarea chatbotului Claude.

La începutul acestui an, mii de autori, printre care Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory şi Richard Osman, au publicat o carte "goală", ca formă de protest faţă de utilizarea operelor lor de către companiile de inteligenţă artificială, fără permisiune.

Noul proces vine după ce Hachette şi Cengage au încercat să se alăture unui proces privind drepturile de autor intentat în 2023 împotriva Google de un grup de autori şi ilustratori. Google s-a opus participării lor, determinând editurile să deschidă o acţiune separată.

Reclamanţii solicită despăgubiri prevăzute de lege, emiterea unei ordonanţe permanente care să interzică Google continuarea presupuselor încălcări ale drepturilor de autor şi obligarea companiei să distrugă toate copiile neautorizate ale operelor folosite pentru antrenarea sistemelor sale de inteligenţă artificială.

Google nu a răspuns solicitării The Guardian de a comenta acuzaţiile.