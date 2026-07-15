Gemeni de 11 ani, găsiţi morţi în râu în Spania. Plecaseră să joace fotbal şi nu s-au mai întors acasă

Doi fraţi au fost găsiţi morţi în râul Ter, în zona localităţii Manlleu, Spania. Cei doi, în vârstă de 11 ani, au dispărut luni după-amiaza, după ce jucaseră fotbal.

S-a luat în considerare posibilitatea ca gemenii să fi intrat în râul Ter să se scalde şi să se înece. Aşa că a început o amplă operațiune de căutare în apă. Ulterior, trupurile au fost localizate pe pe fundul râului şi potrivit tuturor indiciilor și în așteptarea confirmării identității prin analiza amprentelor, le aparțin celor doi frați, scrie El Pais.

Au murit împreună

La fel ca în multe alte după-amiezi, copiii au mers să joace fotbal pe terenul unei școli. Ar fi trebuit să se întoarcă acasă în jurul orei 21:00, când terenul se închide. Însă nu au mai apărut. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, frații au decis să facă o baie în râul Ter înainte de a reveni acasă. Niciunul dintre ei nu știa să înoate suficient de bine și, după lăsarea întunericului, s-au înecat.

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După miezul nopții, tatăl copiilor a depus o plângere, iar poliția locală din Manlleu i-a alertat pe Mossos d’Esquadra, care au coordonat operațiunea de căutare. Poliția catalană a folosit drone și a mobilizat unitatea de scafandri. Marți, în jurul orei 11:30, echipele de intervenție au găsit în râu articole de îmbrăcăminte care corespundeau celor purtate de frați luni după-amiază. În jurul orei 13:00, la o adâncime de aproximativ trei metri, a fost găsit trupul primului dintre frați. O oră mai târziu a fost descoperit și cel de-al doilea.

Familia, care a participat la operațiunea de căutare, se afla la fața locului în momentul în care au fost găsite trupurile și a fost informată că, potrivit descrierii oferite chiar de rude, acestea le aparțin copiilor lor. Identificarea gemenilor nu a fost însă finalizată: trupurile vor fi trimise la Institutul de Medicină Legală din Catalonia, IMELEC, pentru identificarea completă pe baza amprentelor. Autopsia va trebui să stabilească și circumstanțele exacte ale morții, deși toate indiciile arată că a fost vorba despre un înec accidental.