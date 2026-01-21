Antena Meniu Search
Trump: Este responsabilitatea Europei şi a NATO să se ocupe de Ucraina, nu a SUA

Președintele american Donald Trump a declarat, într-un discurs susținut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, că gestionarea situației din Ucraina ar trebui să revină NATO și statelor europene, nu Statelor Unite, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 16:51
"Ce câştigă Statele Unite din toată această muncă, din toţi aceşti bani, în afară de moarte, distrugere şi sume colosale de bani care ajung la oameni care nu apreciază ceea ce facem? Ei nu apreciază ceea ce facem, mă refer la NATO, mă refer la Europa. Ei trebuie să se ocupe de Ucraina, nu noi. Statele Unite sunt foarte departe, un ocean mare şi frumos ne separă. Nu avem nimic de-a face cu asta", a afirmat preşedintele american, citat de AFP.

Donald Trump a anunţat totuşi că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în cursul zilei de miercuri la Davos şi că se află în discuţii şi cu preşedintele rus, Vladimir Putin, relatează Reuters.

EFE a transmis mai devreme că Volodimir Zelenski nu mai merge la Forumul economic de la Davos, ci rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei din ultimele zile, care au lăsat o mare parte a populaţiei fără căldură şi electricitate în Capitală şi în alte oraşe ale Ucrainei.

