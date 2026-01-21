Antena Meniu Search
Înfrângere pentru CE. Acordul cu Mercosur, trimis la Curtea de Justiție: Ar putea fi blocat doi ani

Parlamentul European a votat miercuri în favoarea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la validitatea acordului de liber-schimb semnat pe 17 ianuarie între UE și Mercosur.

de Redactia Observator

la 21.01.2026 , 14:33
Parlamentul European a decis miercuri să trimită acordul cu Mercosur spre revizuire juridică, adică să fie analizat mai întâi de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Potrivit POLITICO, acest pas ar putea întârzia acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur cu până la doi ani.

Acordul comercial UE-Mercosur blocat 

Cu o majoritate de doar 10 voturi, europarlamentarii au adoptat o rezoluție prin care cer Curții de Justiție a Uniunii Europene un aviz privind compatibilitatea textului acordului UE-Mercosur cu tratatele UE. Decizia a fost adoptată cu aplauze şi ovații cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri.

Parlamentul nu va putea vota efectiv acordul până când CJUE nu va emite o opinie, un proces care durează de obicei între 18 și 24 de luni. Nu este clar dacă executivul european va aplica provizoriu acordul în așteptarea verdictului Curții, ceea ce ar putea provoca o confruntare între instituţii la Bruxelles. 

Înfrângere majoră pentru Comisia Europeană

Rezultatul reprezintă o înfrângere majoră pentru Comisia Europeană și pentru statele membre care susțin acordul cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, pentru a contracara politicile tarifare imprevizibile ale președintelui american Donald Trump.

"Cu cât avem mai mulți parteneri comerciali în lume, cu atât suntem mai independenți. Și exact asta avem nevoie acum", a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un apel de ultim moment adresat europarlamentarilor.

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional din Parlament, a condamnat rezultatul votului. "Absolut iresponsabil. Este un autogol", a scris el pe X. "Cei care sunt împotriva UE şi Mercosur ar trebui să voteze împotrivă în procedura de consimțământ, nu să folosească tactici de amânare sub pretextul unei revizuiri juridice. Foarte dăunător pentru interesele noastre economice și pentru imaginea noastră. Echipa Europei se pune în offside".

Redactia Observator
mercosur acord curtea de justitie vot
