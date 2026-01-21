Se grăbea să ajute un prieten care se simţea rău şi a trecut chiar el pe lângă moarte, de două ori. Un şofer de 30 de ani din Chiajna s-a răsturnat cu maşina pe calea ferată după ce ar fi încercat să evite o groapă de pe carosabil. Au urmat 20 de secunde de groază - un tren l-a lovit apoi în plin. Bărbatul a scăpat miraculos cu viaţă, medicii chiar l-au găsit conştient şi au comunicat cu el. La spital, au fost nevoiţi însă să-i amputeze un picior. În exclusivitate pentru Observator, soţia bărbatului a povestit tot ce s-a întâmplat. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Camerele de supraveghere arată cum şoferul intră cu viteză în curbă. Vrea să vireze la dreapta, pe strada Doamna Chiajna, dar brusc, derapează şi se răstoarnă.

Tânărul de 30 de ani abia ieşise de pe acest drum neasfaltat. În momentul în care a încercat să evite o groapă, a pierdut controlul volanului şi a ajuns pe linia de cale ferată.

Urmează 20 de secunde de groază. Victima este prinsă în interior, fără posibilitatea de a se salva. După câteva secunde, o dubă opreşte. Doi oameni coboară să acorde primul ajutor și se apropie de mașina răsturnată. Par a fi salvarea victimei, dar..nu apucă să acţioneze. Imediat se aud semnalele acustice, semn că trenul se apropie cu viteză. Speriați, cei doi se îndepărtează.

Maşina este spulberată într-o fracţiune de secundă. Impactul este devastator, iar vehiculul prins sub tren şi târât câţiva metri.

Ca printr-o minune, salvatorii îl găsesc în viaţă şi conştient.

Soţia sa a povestit că bărbatul se grăbea să ajute un prieten care se simţea rău.

"Nu era beat. Un prieten de-ai lui avea probleme cardiace, la 300 de metri mai în faţă de unde a avut accidentul el. A sunat la salvare. Eu l-am trezit din somn să se ducă repede să stea cu el până vine salvarea. De asta se grăbea. A tras frâna de mână şi s-a dus în cap, s-a răsturnat şi nu a mai avut când să iasă. A venit trenul. El a fost conştient tot timpul, cât la scos din maşină", a relatat Rebeca, soţia şoferului rănit.

Medicii au reuşit să îi salveze viaţa, dar cu un cost.

"E încă la terapie intensivă, dar e încă conştient. Este conştient că nu mai are piciorul stâng, e amputat. A fost un prieten, acum a ieşit de la el. Era bine, râdea", a mai mărturisit Rebeca.

Poliţiştii au deschis acum o anchetă şi trebuie să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Şoferul de 30 de ani este tatăl a doi copii.

