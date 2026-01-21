Un caz cutremurător a şocat comunitatea dintr-o localitate din Timiş: doi copii, unul de 13 şi celălalt de 15 ani, au ucis un alt copil de 15 ani. Cei de-o seamă erau chiar colegi de clasă şi se ştiau bine. Psihologul şcolii era cel care îi cunoştea foarte bine pe toţi aceşti copii, atât pe autorii crimei, cât şi pe victimă. Doamna Beatrice Măguran, psiholog şi director adjunct al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, a explicat ce s-ar fi întâmplat în cazul de faţă.

Beatrice Măguran: Din păcate, este foarte, foarte greu de spus exact ce s-a întâmplat. Ei făceau parte din același grup de prieteni, până la un moment dat erau și colegi de clasă. Din păcate, unul dintre ei, presupusul agresor, nu a mai venit la școală, a abandonat școala, fiind declarat repetent. Și era o luptă de putere, ce am înțeles eu de la colegii lor astăzi, din școală, disputa începând de astă-vară.

Ce înseamnă o luptă de putere între copii adolescenți? Ce înseamnă puterea în rândul adolescenților? Ce-și dispută ei, de fapt?

Beatrice Măguran: Să știți că și adolescenții vor să aibă putere. Și în comunitățile mici, unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea, este foarte important cine conduce, cine are cei mai mulți prieteni, cine este acela care poate să aibă cei mai mulți prieteni, să aibă cuvântul de spus, să conducă "gașca". Și aici, această dispută a început între ei astă-vară.

Articolul continuă după reclamă

Cum ați simțit vestea că s-a comis o crimă aici? Ați fost șocată? Vă așteptați să se întâmple ceva? Îi cunoșteați pe copii direct.

Beatrice Măguran: Eu am lucrat cu acești copii trei ani de zile. Mario (băiatul ucis, n.r.) era un copil cu care eu personal m-am înțeles foarte bine. Și el îmi era un ajutor foarte mare în școală. […] Am muncit mult pentru a avea această relație apropiată cu el, care se baza pe încredere. Niciodată nu i-am arătat cumva că i-aș încălca încrederea. Și pe acest considerent puteam să discut cu el. El s-a deschis foarte mult, având în vedere că avea și el situații emoționale puternice. Orice se întâmpla în școală, orice conflict a existat în școală, puteam să am încredere în el că îmi spune adevărul.

La ce ar trebui să fie părinții atenți atunci când au un copil adolescent acasă și se poate întâmpla ceva greșit cu el?

Beatrice Măguran: Această situație este una abominabilă, o știm cu toții. Ca un sfat pentru părinți. Apropierea și încrederea pe care noi, ca și părinți, o dăm copiilor noștri este foarte importantă, dar, în același timp, regulile stabilite pentru copii sunt primordiale. În foarte multe situații, părinții nu impun aceste reguli copiilor și, neavând copiii o predictibilitate, de multe ori, cum a fost și în această situație, furia și-a pus amprenta asupra presupușilor agresori. A fost un gest de furie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰