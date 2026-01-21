Elon Musk își întreabă urmăritorii dacă să cumpere Ryanair, după ce l-a numit "idiot" pe șeful companiei

Elon Musk le-a cerut urmăritorilor săi de pe platforma X să voteze dacă ar trebui să cumpere compania aeriană Ryanair, într-o escaladare a disputei publice cu directorul general al operatorului low-cost, Michael O’Leary. Conflictul a început după ce O’Leary a exclus posibilitatea introducerii internetului Starlink la bordul aeronavelor Ryanair.

Elon Musk îşi întreabă urmăritorii dacă să cumpere Ryanair, după ce l-a numit "idiot" pe şeful companiei - Sursa: Profimedia

În ultima săptămână, șeful Tesla a publicat de mai multe ori mesaje pe X în care sugera că ar putea achiziționa compania aeriană pentru a-l concedia pe actualul CEO. Luni seara, Musk a lansat un sondaj intitulat "Să cumpăr Ryan Air și să-l readuc pe Ryan ca liderul său de drept", postare care a fost vizualizată de aproximativ 30 de milioane de ori. Fondatorul Ryanair, Tony Ryan, a decedat în 2007.

În ciuda schimbului de replici, acțiunile Ryanair au înregistrat variații minore de la izbucnirea disputei săptămâna trecută, semn că investitorii nu se așteaptă ca cel mai bogat om din lume să facă un pas concret. Compania are o capitalizare de piață de aproximativ 35 de miliarde de dolari și urmează să devină complet lipsită de datorii în lunile următoare.

Elon Musk a lansat un sondaj pe X privind cumpărarea Ryanair

Articolul continuă după reclamă

Marți, Michael O’Leary a reacționat dur, declarând pentru Financial Times că Elon Musk ar trebui "să petreacă mai puțin timp dezbrăcând femei și copii pe X", o referire la o funcție a platformei care permitea utilizatorilor, prin instrumentul AI Grok, să modifice imagini pentru a elimina hainele. Funcția a fost ulterior dezactivată.

Conform regulilor Uniunii Europene, companiile aeriene din blocul comunitar trebuie să fie deținute majoritar de cetățeni ai UE sau ai Elveției, Norvegiei, Islandei ori Liechtensteinului. Ryanair a interzis anterior persoanelor din afara UE, inclusiv din Regatul Unit după Brexit, să cumpere acțiuni ale companiei. Restricțiile au fost ridicate anul trecut, după ce s-a constatat că peste jumătate dintre acționari provin din state eligibile, însă acționarii din afara UE nu au drept de vot.

Conflictul dintre cei doi a început după ce O’Leary a declarat la postul de radio irlandez Newstalk că Musk știe "zero" lucruri despre avioane. El a susținut că instalarea Starlink ar costa compania aproximativ 250 de milioane de dolari anual, din cauza creșterii rezistenței aerodinamice și a consumului de combustibil, adăugând că pasagerii nu ar fi dispuși să plătească pentru acest serviciu.

Schimb de replici dure între Musk și CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary

"Ce știe Elon Musk despre zboruri și rezistență aerodinamică ar fi zero. Sincer, nu aș acorda atenție la nimic din ce postează pe haznaua lui numită X", a spus O’Leary.

Musk a reacționat catalogându-l pe O’Leary drept "un idiot absolut" și afirmând că acesta ar trebui concediat. După ce un utilizator i-a sugerat să cumpere compania aeriană, Musk a răspuns că este o idee bună.

Schimbul de ironii a continuat și după ce platforma X a avut o pană majoră în SUA, moment în care contul Ryanair a sugerat că rețeaua ar avea nevoie de Wi-Fi mai bun. Compania a mai transmis ulterior că Wi-Fi-ul la bordul avioanelor este "propagandă".

Marți, O’Leary a declarat pentru FT că afirmațiile sale nu au fost "în niciun fel jignitoare la adresa Starlink", adăugând însă că, dacă Musk "vrea să facă o criză de nervi pe X, să-i fie de bine", întrucât compania aeriană apreciază publicitatea. Ryanair a anunțat chiar redenumirea promoției sale din luna ianuarie în "Big Idiot Seat Sale", care urmează să fie lansată miercuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰