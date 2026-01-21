Secretarul Trezoreriei din administrația Trump: Danemarca este irelevantă

Secretarul Trezoreriei din administrația Trump respinge temerile potrivit cărora Europa ar putea recurge la piața obligațiunilor pentru a pune presiune pe Washington, în urma tensiunilor generate de disputa privind Groenlanda.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Danemarca este "irelevantă" și că nu este deloc îngrijorat de posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor guvernamentale americane, în ciuda temerilor privind o posibilă anexare a Groenlandei de către președintele Donald Trump și impunerea unor noi tarife comerciale, conform Politico.

"Investiția Danemarcei în obligațiuni de trezorerie americane este, la fel ca Danemarca însăși, irelevantă", le-a spus Bessent jurnaliștilor miercuri dimineață, la Davos. "Vând obligațiuni de ani de zile. Nu sunt deloc îngrijorat."

Declarația sa vine în contextul unor speculații că unele capitale europene ar putea încerca să pună presiune pe guvernul SUA prin vânzarea de obligațiuni, ceea ce ar duce la creșterea costurilor de împrumut ale acestuia. Un fond de pensii danez, AkademikerPension, a anunțat marți că a decis să își retragă investițiile din obligațiunile americane, invocând printre altele amenințările lui Trump privind Groenlanda ca motiv pentru care SUA nu mai reprezintă un credit de calitate superioară. Subiectul a fost menționat într-o notă de weekend adresată clienților de către strategul-șef de schimb valutar al Deutsche Bank, George Saravelos. Totuși, Bessent a precizat că a primit un apel de la directorul general al Deutsche Bank, Christian Sewing, care i-a spus că opiniile lui Saravelos nu reflectă poziția oficială a băncii.

Bessent a mai spus că acest subiect a fost amplificat de "presa falsă".

Piețele de obligațiuni și acțiuni din SUA au înregistrat scăderi puternice marți, pe fondul îngrijorărilor crescânde că ruptura dintre SUA și Europa privind Groenlanda ar putea reaprinde războiul comercial temut în 2025, dar care nu s-a concretizat.

De asemenea, Bessent a subliniat că scăderile au fost agravate de volatilitatea de pe piața obligațiunilor japoneze, unde au reapărut temeri legate de capacitatea pe termen lung a Japoniei de a-și plăti datoria.

"Cred că este foarte dificil să disociem zgomotul din jurul Groenlandei", a spus Bessent, adăugând că omologul său japonez l-a asigurat că Tokyo va interveni pentru a menține stabilitatea pieței sale de obligațiuni.

Mai devreme, în cadrul conferinței de presă, Bessent și-a reiterat criticile la adresa liderilor europeni pentru comentariile „inflamatorii” privind disputa legată de Groenlanda și a condamnat anunțul țărilor europene că vor trimite personal militar în Groenlanda.

"Ca aceste țări să își activeze trupele, nu-mi dau seama ce semnal ar trebui să transmită", a spus el. "Este destul de romantic (nerealist)."

Declarațiile lui Bessent au fost făcute cu câteva ore înainte de un discurs foarte așteptat al lui Trump. Sosirea președintelui SUA la Davos a fost întârziată cu aproximativ trei ore din cauza unor probleme tehnice la Air Force One.

