Americanii, către Europa: Cel mai rău lucru pe care îl puteţi face e să amplificaţi conflictul cu SUA

Donald Trump i-a ironizat aseară pe liderii europeni, spunând că aceștia sunt răutăcioși doar atunci când el nu este prezent. Puși în fața amenințării cu noi taxe vamale, șefii de state și guverne din Uniunea Europeană au acuzat, la unison, un șantaj. Înainte de plecarea la Davos, Donald Trump și-a făcut clare intențiile. Întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a obține Groenlanda, a răspuns sec: "O să aflați!".

Mai mult, președintele american a postat pe rețeaua sa de socializare o imagine trucată în care apare în Biroul Oval alături de lideri europeni, iar în spatele lui se află o hartă ce arată Canada, Venezuela și Groenlanda ca parte a Statelor Unite. O altă imagine, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, îl arată pe Trump înfigând un steag pe teritoriul danez. Și nu a încheiat conferința de presă până nu i-a ironizat, din nou, pe liderii europeni.

Întrebat cum ar caracteriza relația sa cu Emmanuel Macron și Keir Starmer în acest moment, Trump a spus: "Cred că mă înțeleg foarte bine cu ei. Devin puțin cam duri, știi, când nu sunt prin preajmă. Dar când sunt prin preajmă, mă tratează foarte frumos".

Președintele francez, însă, nu s-a ferit să-l critice, ieri, la Davos, pe Donald Trump pentru dorința de a prelua controlul asupra celei mai mari insule din lume. "Cer concesii maxime și urmăresc în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa. Europa are instrumente foarte puternice acum și trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectați. Preferăm respectul în locul bătăușilor și preferăm statul de drept în locul brutalității", a transmis Macron.

Tonul dur al liderului de la Élysée vine după ce Donald Trump a publicat un mesaj privat în care Macron îl numea "prieten" și îl invita la cină la Paris. În plus, Trump l-a amenințat și cu sancțiuni economice pentru că nu a dorit să facă parte din Consiliul pentru Pace pentru Gaza: "Nimeni nu-l vrea (pe Emmanuel Macron - n.r.), pentru că i se termină mandatul foarte curând. Este în regulă. O să fac așa: dacă sunt ostili, o să impun taxe vamale de 200% pe vinurile și șampania lui, apoi o să facă parte", a reacționat Trump.

Macron a ironizat și el realizările lui Trump, care s-a lăudat că a oprit opt războaie în lume: "Este o perioadă de pace, stabilitate și predictibilitate...Au fost peste 60 de războaie în 2024, un record absolut. Chiar dacă am înțeles că unele dintre ele au fost rezolvate".

"Nu cred că (europenii - n.r.) se vor opune prea mult. Uitați ce e, trebuie să obținem (Groenlanda - n.r.), ei trebuie să accepte. Nu pot să o protejeze! Danezii sunt oameni minunați, îi știu pe liderii lor, sunt oameni buni. Dar ei nici măcar nu merg acolo", a declarat Trump despre Groenlanda.

Pentru a evita o confruntare directă cu Donald Trump, Danemarca a decis să nu trimită o delegație în Elveția. Șefa guvernului de la Copenhaga a răspuns însă la pretențiile teritoriale ale Washingtonului: "Putem negocia orice - securitatea politică, investițiile și economia. Dar nu putem negocia valorile noastre fundamentale: suveranitatea, identitatea țărilor noastre și granițele noastre. Democrația noastră"

Între timp, premierul Groenlandei a transmis un mesaj locuitorilor: "Liderul de cealaltă parte (n.r. - Donald Trump) a spus foarte clar că nu exclude (n.r. - o invazie teritorială). Așa că noi trebuie să fim pregătiți pentru orice", a declarat Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei.

Liderii europeni vor afla astăzi dacă Trump este dispus la dialog sau dacă își propune doar să dicteze, după ce a pus la îndoială capacitățile ONU și NATO: "ONU nu a fost de mare ajutor! ONU ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care eu le-am rezolvat! Nimeni nu a făcut mai multe pentru NATO decât mine. Dacă NATO nu ne mai are, NATO nu este foarte puternic!", s-a lăudat Trump.

Tensiunile dintre lideri se pot transforma în orice moment într-un nou război economic. De la 1 februarie, Donald Trump vrea să impună taxe de 10% țărilor care se opun anexării Groenlandei.

"Stați liniștiți, respirați adânc. Cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să amplifice conflictul împotriva Statelor Unite", a declarat Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei. Șefa Comisiei Europene a avertizat însă că blocul va răspunde unitar și că sancțiunile economice ar fi o greșeală.