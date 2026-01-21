Live Text Trump atacă Europa și cere negocieri imediate pentru cumpărarea Groenlandei: Nu vreau să folosesc forţa
Donald Trump a atacat Europa în faţa liderilor politici şi economici reuniţi la Forumul Economic Mondial de la Davos. A spus că nu se îndreaptă în direcţia corectă şi că unele locuri de pe continent nu mai sunt recognoscibile din cauza migraţiei. Liderul SUA a cerut negocieri imediate pentru a discuta din nou cumpărarea Groenlandei "la fel cum am dobândit și alte teritorii de-a lungul istoriei, așa cum au făcut și multe dintre națiunile europene. Nu este nimic greșit în asta". A precizat că "nu va folosi forţa", dar exprimarea şi tonul au sunat ca o ameninţare: "Puteți spune da și vom aprecia, sau puteți spune nu și noi vă vom ține minte". Joi seară liderii europeni se reunesc la Bruxelles la un summit extraordinar ce va aborda cum să răspundă la criza legată de Groenlanda.
21.01.2026, 17:24Declaraţiile principale ale preşedintelui SUA la Davos
21.01.2026, 17:16Discursul lui Donald Trump la Davos s-a încheiat
21.01.2026, 17:07Trump, despre Groenlanda: "Puteți spune da și vom aprecia, sau puteți spune nu și noi vă vom ține minte"
21.01.2026, 16:38Trump: Este responsabilitatea Europei şi a NATO să se ocupe de Ucraina
21.01.2026, 16:06Trump vrea să cumpere Groenlanda: Doar SUA îi poate asigura securitatea
21.01.2026, 15:52Trump atacă migraţia şi spune că Europa este "de nerecunoscut"
21.01.2026, 15:39Discursul integral al lui Donald Trump la Davos
21.01.2026, 15:35Îmbulzeală la sosirea lui Trump la Sala de Congres din Davos
21.01.2026, 15:31Întâlnirea dintre Donald Trump şi Friedrich Merz, anulată
21.01.2026, 15:28Imagini de la sosirea lui Donald Trump la Zurich şi Davos
21.01.2026, 15:12Aproximativ 35 de țări sunt așteptate la ceremonia Consiliului de Pace propus de Trump
21.01.2026, 15:00Trump a aterizat la Davos
21.01.2026, 14:51Norvegia, Suedia şi Italia spun "nu" Consiliului lui Trump
21.01.2026, 13:51Trump a aterizat în Zurich
21.01.2026, 13:21POLITICO: Discursul lui Donald Trump de astăzi de la Davos decisiv pentru "bazooka"
21.01.2026, 13:04Ce ţări au acceptat să facă parte din Consiliul de Pace condus de Trump
21.01.2026, 12:59CNN: Intervenție diplomatică a liderilor europeni la Davos pentru a calma situaţia
21.01.2026, 12:53Trump, bilanţ după un an de mandat: "Cred că Dumnezeu este foate mândru de munca mea"
21.01.2026, 12:51Aliaţii SUA au proclamat sfârşitul ordinii globale conduse de SUA
21.01.2026, 12:50Reuters: SUA vor să elimine 200 de posturi din NATO. Ţările afectate
21.01.2026, 12:50Canada se pregăteşte pentru "o invazie americană"
21.01.2026, 12:49Trump ar putea conduce în continuare Consiliul de Pace şi după încheierea mandatului la Casa Albă
21.01.2026, 12:48Marele divorț de la Davos: Aliații SUA trasează o linie roșie cu Trump - Axios
21.01.2026, 12:46Israel se alătură Consiliului de Pace condus de Donald Trump
21.01.2026, 12:44Trump, nevoit să se întoarcă în SUA și să schimbe avionul
21.01.2026, 12:37Americanii, către Europa: Cel mai rău lucru pe care îl puteţi face e să amplificaţi conflictul cu SUA
Declaraţiile principale ale preşedintelui SUA la Davos
- Donald Trump a vorbit pe larg despre Groenlanda, reafirmându-şi intenţia de a obţine teritoriul: "Puteți spune da și vom aprecia, sau puteți spune nu și noi vă vom ține minte";
- Liderul SUA a vorbit şi despre nivelul de implicare al Statelor Unite în NATO. El consideră că este responsabilitatea NATO şi a Europei să se ocupe de Ucraina, şi nu a Statelor Unite;
- Deşi nu se credea că liderul ucrainean Volodimir Zelenski va participa la Davos, Donald Trump a afirmat în timpul discursului său că se va întâlni miercuri cu el;
- Preşedintele american a criticat Europa, afirmând că unele locuri din Europa "sunt de nerecunoscut". Trump a susţinut, în timpul discursului său, că Europa "nu merge în direcţia corectă".
Discursul lui Donald Trump la Davos s-a încheiat
Preşedintele american Donald Trump şi-a încheiat discursul la Forumul Economic Mondial de la Davos. "Statele Unite au revenit, mai mari şi mai puternice decât oricând altcândva" a fost declaraţia finală a liderului SUA.
Trump, despre Groenlanda: "Puteți spune da și vom aprecia, sau puteți spune nu și noi vă vom ține minte"
"Puteți spune da și vom aprecia, sau puteți spune nu și noi vă vom ține minte" a mai spus preşedintele american.
"Vrem o bucată de gheaţă în schimbul protejării lumii" a adăugat Trump.
Trump spune că dacă va exista vreodată un război nuclear, "acele rachete vor zbura chiar peste centrul acelei bucăți de gheață" (adică Groenlanda) și că are nevoie de ea pentru a construi "cel mai mare Golden Dome construit vreodată".
Preşedintele SUA a explicat că instalația ar proteja și Canada, spunând "Canada primește o mulțime de lucruri gratis de la noi" și afirmând că prim‑ministrul Mark Carney ar trebui să fie "recunoscător".
Trump: Este responsabilitatea Europei şi a NATO să se ocupe de Ucraina
"Acum vor să îi ajutăm cu Ucraina. […] E măcel acolo, asta vreau să opresc. E mai rău decât al Doilea Război Mondial" a spus Donald Trump.
Preşedintele SUA, Donald Trump, consideră că este responsabilitatea NATO şi a Europei să se ocupe de Ucraina, şi nu a Statelor Unite, conform discursului său susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos.
"Ce câştigă Statele Unite din toată această muncă, din toţi aceşti bani, în afară de moarte, distrugere şi sume colosale de bani care ajung la oameni care nu apreciază ceea ce facem? Ei nu apreciază ceea ce facem, mă refer la NATO, mă refer la Europa. Ei trebuie să se ocupe de Ucraina, nu noi. Statele Unite sunt foarte departe, un ocean mare şi frumos ne separă. Nu avem nimic de-a face cu asta", a afirmat preşedintele american, citat de AFP.
Preşedintele SUA, o nouă întâlnire cu Zelenski
Donald Trump a spus că urmează să aibă o întâlnire şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. EFE a transmis mai devreme că Volodimir Zelenski nu mai merge la Forumul economic de la Davos, ci rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei din ultimele zile, care au lăsat o mare parte a populaţiei fără căldură şi electricitate în Capitală şi în alte oraşe ale Ucrainei.
"Negociez cu preşedintele Putin. El vrea să ajungem la un acord. Negociez cu preşedintele Zelenski. Cred că vrea să ajungem la un acord, mă întâlnesc cu el astăzi. […] Oprind războiul, ajut Europa, NATO […]" a mai spus preşedintele american.
Trump vrea să cumpere Groenlanda: Doar SUA îi poate asigura securitatea
"Fiecare aliat NATO are obligația de a putea să-și apere propriul teritoriu" a spus Trump. "Suntem o mare putere, mult mai mare decât își imaginează oamenii".
Trump a continuat atacând Danemarca, calificând-o drept "nerecunoscătoare" pentru că a refuzat să cedeze controlul asupra Groenlandei, susținând că națiunea datorează Statelor Unite pentru apărarea sa în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
"Danemarca a căzut în fața Germaniei după doar șase ore de lupte și a fost complet incapabilă să se apere, atât pe ea însăși, cât și Groenlanda. Așa că Statele Unite au fost obligate să intervină, și am făcut-o" a spus Trump, exprimându-și regretul că SUA a permis Danemarcei să păstreze Groenlanda ca teritoriu.
"Cât de proști am fost să facem asta?" a adăugat el. "Dar am făcut-o, le-am dat-o înapoi. Și cât de nerecunoscători sunt acum?".
Președintele Donald Trump a declarat că nu va folosi forța pentru a obține Groenlanda, fiind cea mai clară afirmație de până acum prin care exclude utilizarea mijloacelor militare pentru a anexa insula arctică.
"Probabil nu vom obține nimic decât dacă decid să folosesc forță excesivă, caz în care am fi, sincer, de neoprit" a spus Trump. "Dar nu voi face asta"
"Probabil că aceasta este cea mai importantă declarație pe care am făcut-o, pentru că lumea credea că voi folosi forța. Nu trebuie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța" a adăugat Trump.
"Acesta este motivul pentru care solicit negocieri imediate pentru a discuta din nou achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite, așa cum am achiziționat multe alte teritorii de-a lungul istoriei noastre, așa cum au făcut-o multe dintre națiunile europene. Nu e nimic în neregulă cu asta" a mai spus Donald Trump.
El insistă că este "o cerere foarte mică" comparativ cu ceea ce au oferit Statele Unite NATO timp de multe decenii.
"Ce am obţinut de la NATO este... nimic, în afară de a proteja Europa de Uniunea Sovietică şi acum de Rusia. N-am obţinut nimic, doar că plătim pentru tot. Am plătit pentru mulţi ani, până am venit eu, am plătit, după părerea mea, pentru 100% din NATO, pentru că nu-şi plăteau facturile. Tot ce cerem este să primim Groenlanda, pentru că trebuie să deţii ceva ca să-l aperi. Nu poți apăra un teritoriu doar în baza unui contract de închiriere" a mai spus Donald Trump.
Trump atacă migraţia şi spune că Europa este "de nerecunoscut"
"Oamenii o duc foarte bine, sunt foarte mulțumiți de mine", le-a spus liderul SUA celor din sală.
Donald Trump a declarat că este o plăcere să se întoarcă la Davos, ultima dată participând în 2020. Liderul american a făcut o glumă spunând că e plăcut să revină "alături de atât de mulți prieteni, și câțiva dușmani", stârnind râsete în sală.
Preşedintele american a promis Statelor Unite, în primul rând, o "creștere cum nicio altă țară nu a mai văzut vreodată". Referitor la tarife, Trump sugerează că aproape toate țările care au semnat un acord comercial cu SUA și-au văzut piețele de capital explodând.
Trump atacă migraţia în masă: Europa, de nerecunoscut
Trump a atacat apoi "migrația în masă scăpată de sub control" și accentul pus de Europa pe energia verde. Afirmă că unele locuri din Europa "nu mai sunt de recunoscut, sincer". Spune că prietenii săi se întorc din diferite zone și spun "nu le mai recunosc", într-un mod negativ.
Trump insistă că își dorește ca Europa să prospere, dar susține că aceasta nu merge în direcția corectă.
Îmbulzeală la sosirea lui Trump la Sala de Congres din Davos
S-a format o nouă îmbulzeală pentru a surprinde sosirea lui Trump la Sala de Congres din Davos, potrivit The Guardian. Stafful de la Forumul Economic Mondial le cere insistent delegaților să se îndepărteze de hol.
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Friedrich Merz, anulată
"Este puţin probabil" ca întâlnirea dintre cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele american Donald Trump la Davos să aibă loc, a confirmat cancelaria germană pentru CNN. Întâlnirea celor doi ar fi fost anulată din cauza aterizării târzii a liderului american şi echipei sale în Elveţia.
Imagini de la sosirea lui Donald Trump la Zurich şi Davos
Aproximativ 35 de țări sunt așteptate la ceremonia Consiliului de Pace propus de Trump
La ceremonia de semnare organizată joi de președintele Donald Trump pentru nou-înființatul său Consiliu de Pace vor asista aproximativ 35 dintre cele 50 de națiuni invitate, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt din administrație.
Trump a aterizat la Davos
Elicopterul lui Donald Trump a ajuns la Davos în jurul orei 15:00
Norvegia, Suedia şi Italia spun "nu" Consiliului lui Trump
Suedia nu se va alătura aşa-numitului "Consiliu de Pace" propus de preşedintele american Donald Trump, a anunţat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson. Nici Italia nu va face parte din Consiliul lui Trump, potrivit cotidianului Corriere della Sera. Acesta susţine că există îngrijorări că aderarea la un astfel de grup condus de liderul unei singure ţări ar încălca Constituţia Italiei.
Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat că nu a primit premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la "Consiliul pentru Pace" propus de acesta, a anunţat miercuri guvernul de la Oslo.
Trump a aterizat în Zurich
Donald Trump a aterizat după ora 13:30 în Zurich, Elveția. Urmează să plece cu un elicopter spre Davos, dacă cerul este senin. În caz contrar, Trump va trebui să ajungă cu mașina la hotelul AlpenGold. Discursul președintelui SUA la Forumul Economic Mondial este programat la ora 15:30, în ciuda întârzierii. Din cauza unei probleme electrice minore, avionul lui Trump s-a întors azi-noapte în SUA, după aproximativ 90 de minute de zbor. Trump a schimbat avionul și a reluat călătoria.
POLITICO: Discursul lui Donald Trump de astăzi de la Davos decisiv pentru "bazooka"
Discursul lui Donald Trump de astăzi, de la Davos, va fi decisiv pentru liderii UE dacă vor solicita Comisiei Europene să pregătească așa-numita "bazooka" adică mecanismul anticoerciţie al UE, care ar urma să fie declanşat sau nu la un summit de urgență ce va avea loc la finalul săptămânii, relatează POLITICO.
UE are un instrument puternic anticoercitiv, a cărui activare a fost menţionată de Emmanuel Macron. Comparată de unii cu o "bazooka" şi concepută ca factor de descurajare, aceasta îşi propune să răspundă oricărei ţări care foloseşte arme comerciale pentru a exercita presiune asupra unuia dintre cele 27 de state membre. Mai exact, mecanismul permite limitarea importurilor dintr-o ţară sau a accesului acesteia la anumite pieţe de achiziţii publice şi blocarea anumitor investiţii.
Ce ţări au acceptat să facă parte din Consiliul de Pace condus de Trump
Țările care au anunțat până acum că au semnat sau că intenționează să semneze pentru a accepta invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace sunt: Kosovo, Israel, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Belarus, Albania, Maroc, Ungaria, Canada, Argentina, Vietnam, Kazahstan și Uzbekistan. Nu toate acestea au acceptat să şi plătească cel puţin 1 miliard de dolari pentru un loc permanent.
CNN: Intervenție diplomatică a liderilor europeni la Davos pentru a calma situaţia
Oficialii europeni plănuiesc să organizaze la Davos o intervenție diplomatică menită să detensioneze conflictul legat de Groenlanda, care a pus continentul în stare de alertă și ar putea amenința acum chiar supraviețuirea NATO, au declarat trei surse pentru CNN.
Trump, bilanţ după un an de mandat: "Cred că Dumnezeu este foate mândru de munca mea"
Marți seara, Donald Trump a vorbit timp de aproximativ o oră și 45 de minute despre bilanțul său la un an de mandat. A trecut în revistă realizările și frustrările sale, și-a atacat dușmanii și și-a amenințat aliații. Stafful de la Casa Albă a pregătit o listă de 31 de pagini cu realizările sale.
"Cred că Dumnezeu este foarte mândru de munca pe care am făcut-o", a spus Donald Trump, spre finalul declarațiilor sale.
Aliaţii SUA au proclamat sfârşitul ordinii globale conduse de SUA
Ţările puternice folosesc "integrarea economică ca armă, tarifele ca pârghie şi lanţurile de aprovizionare ca vulnerabilităţi de exploatat", a declarat premierul canadian Mark Carney, la Davos în Elveţia. Totodată, liderul de la Ottawa a mai adăugat că ordinea mondială din ultimele decenii este ruptă şi a îndemnat puterile medii să se unească pentru a confrunta forţele "hegemonice".
Reuters: SUA vor să elimine 200 de posturi din NATO. Ţările afectate
Statele Unite plănuiesc să reducă numărul angajaților pe care îi au în mai multe centre importante NATO, o mișcare care ar putea crește temerile în Europa cu privire la angajamentul Washingtonului față de alianță, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate situației. Printre entitățile afectate se numără Centrul de Fuziune de Informații NATO din Marea Britanie, Comandamentul Forțelor Speciale din Bruxelles și STRIKFORNATO din Portugalia, care coordonează unele operațiuni maritime.
Canada se pregăteşte pentru "o invazie americană"
Forțele armate canadiene au creat un model pentru a se pregăti pentru posibilitatea unei invazii americane după ce Donald Trump a declarat că dorește să anexeze teritoriul său. Se crede că planurile, care exclud recrutarea obligatorie, marchează prima dată în 100 de ani când Ottawa a planificat perspectiva unui atac din partea vecinului la granița sa de sud.
Trump ar putea conduce în continuare Consiliul de Pace şi după încheierea mandatului la Casa Albă
Donald Trump ar putea rămâne șeful "Consiliului de Pace" chiar și după încheierea mandatului său prezidențial, relatează Bloomberg citând surse. Președintele SUA a sugerat că acesta ar putea înlocui ONU, pe care o consideră ineficientă, deși a admis că organizația ar putea juca un rol în iniţiativa sa.
Marele divorț de la Davos: Aliații SUA trasează o linie roșie cu Trump - Axios
Aliaţii SUA au proclamat sfârşitul ordinii globale conduse de SUA, ajungând la concluzia că presiunea constantă a președintelui Trump a scos în evidență problemele serioase ale conducerii sale, scrie Axios.
Zilele în care liderii mondiali îl ocoleau cu grijă pe Trump, al cărui prim an în funcţie - încununat de o criză legată de Groenlanda - a cristalizat temerile că vechea ordine nu mai poate fi salvată, sunt doar o amintire. "A fi un vasal fericit este una. A fi un sclav nefericit este cu totul altceva", a declarat premierul belgian Bart De Wever despre ameninţările lui Trump de a impune tarife în legătură cu Groenlandei. "Dacă renunţi acum, îţi vei pierde demnitatea", a avertizat el
Retorica neobişnuit de directă a răsunat în cadrul Forumului Economic Mondial, unde Trump va sosi miercuri la un summit deja dominat de tensiuni diplomatice şi anxietate pe pieţe.
Israel se alătură Consiliului de Pace condus de Donald Trump
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că a fost de acord să se alăture Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, după ce biroul său a criticat anterior componența comitetului executiv al consiliului. Comitetul include și Turcia, un rival regional.
Trump, nevoit să se întoarcă în SUA și să schimbe avionul
Donald Trump a zburat miercuri pentru a doua oară spre Forumul Economic Mondial de la Davos, după ce primul avion a trebuit să se întoarcă din cauza unei probleme tehnice.
Trump a decolat de la baza aeriană Andrews, lângă Washington, la bordul unei a doua aeronave, după ce avionul Air Force One, care îl transporta iniţial, a fost forţat să aterizeze după aproximativ 90 de minute de zbor din cauza unei "probleme electrice minore", conform Casei Albe.
A doua decolare a avut loc la scurt timp după miezul nopţii, cu aproximativ două ore şi jumătate întârziere.
Americanii, către Europa: Cel mai rău lucru pe care îl puteţi face e să amplificaţi conflictul cu SUA
Donald Trump i-a ironizat aseară pe liderii europeni, spunând că aceștia sunt răutăcioși doar atunci când el nu este prezent. Puși în fața amenințării cu noi taxe vamale, șefii de state și guverne din Uniunea Europeană au acuzat, la unison, un șantaj. Înainte de plecarea la Davos, Donald Trump și-a făcut clare intențiile. Întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a obține Groenlanda, a răspuns sec: "O să aflați!".
Mai mult, președintele american a postat pe rețeaua sa de socializare o imagine trucată în care apare în Biroul Oval alături de lideri europeni, iar în spatele lui se află o hartă ce arată Canada, Venezuela și Groenlanda ca parte a Statelor Unite. O altă imagine, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, îl arată pe Trump înfigând un steag pe teritoriul danez. Și nu a încheiat conferința de presă până nu i-a ironizat, din nou, pe liderii europeni.
Întrebat cum ar caracteriza relația sa cu Emmanuel Macron și Keir Starmer în acest moment, Trump a spus: "Cred că mă înțeleg foarte bine cu ei. Devin puțin cam duri, știi, când nu sunt prin preajmă. Dar când sunt prin preajmă, mă tratează foarte frumos".
Președintele francez, însă, nu s-a ferit să-l critice, ieri, la Davos, pe Donald Trump pentru dorința de a prelua controlul asupra celei mai mari insule din lume. "Cer concesii maxime și urmăresc în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa. Europa are instrumente foarte puternice acum și trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectați. Preferăm respectul în locul bătăușilor și preferăm statul de drept în locul brutalității", a transmis Macron.
Tonul dur al liderului de la Élysée vine după ce Donald Trump a publicat un mesaj privat în care Macron îl numea "prieten" și îl invita la cină la Paris. În plus, Trump l-a amenințat și cu sancțiuni economice pentru că nu a dorit să facă parte din Consiliul pentru Pace pentru Gaza: "Nimeni nu-l vrea (pe Emmanuel Macron - n.r.), pentru că i se termină mandatul foarte curând. Este în regulă. O să fac așa: dacă sunt ostili, o să impun taxe vamale de 200% pe vinurile și șampania lui, apoi o să facă parte", a reacționat Trump.
Macron a ironizat și el realizările lui Trump, care s-a lăudat că a oprit opt războaie în lume: "Este o perioadă de pace, stabilitate și predictibilitate...Au fost peste 60 de războaie în 2024, un record absolut. Chiar dacă am înțeles că unele dintre ele au fost rezolvate".
"Nu cred că (europenii - n.r.) se vor opune prea mult. Uitați ce e, trebuie să obținem (Groenlanda - n.r.), ei trebuie să accepte. Nu pot să o protejeze! Danezii sunt oameni minunați, îi știu pe liderii lor, sunt oameni buni. Dar ei nici măcar nu merg acolo", a declarat Trump despre Groenlanda.
Pentru a evita o confruntare directă cu Donald Trump, Danemarca a decis să nu trimită o delegație în Elveția. Șefa guvernului de la Copenhaga a răspuns însă la pretențiile teritoriale ale Washingtonului: "Putem negocia orice - securitatea politică, investițiile și economia. Dar nu putem negocia valorile noastre fundamentale: suveranitatea, identitatea țărilor noastre și granițele noastre. Democrația noastră"
Între timp, premierul Groenlandei a transmis un mesaj locuitorilor: "Liderul de cealaltă parte (n.r. - Donald Trump) a spus foarte clar că nu exclude (n.r. - o invazie teritorială). Așa că noi trebuie să fim pregătiți pentru orice", a declarat Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei.
Liderii europeni vor afla astăzi dacă Trump este dispus la dialog sau dacă își propune doar să dicteze, după ce a pus la îndoială capacitățile ONU și NATO: "ONU nu a fost de mare ajutor! ONU ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care eu le-am rezolvat! Nimeni nu a făcut mai multe pentru NATO decât mine. Dacă NATO nu ne mai are, NATO nu este foarte puternic!", s-a lăudat Trump.
Tensiunile dintre lideri se pot transforma în orice moment într-un nou război economic. De la 1 februarie, Donald Trump vrea să impună taxe de 10% țărilor care se opun anexării Groenlandei.
"Stați liniștiți, respirați adânc. Cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să amplifice conflictul împotriva Statelor Unite", a declarat Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei. Șefa Comisiei Europene a avertizat însă că blocul va răspunde unitar și că sancțiunile economice ar fi o greșeală.