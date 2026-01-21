Președintele AUR, George Simion, a tăiat un tort în formă de Groenlanda, decorat cu steagul Statelor Unite, în timpul vizitei sale în SUA. Evenimentul a fost organizat pentru a marca un an de mandat al președintelui Donald Trump.

George Simion a tăiat un tort în formă de Groenlanda, cu steagul SUA deasupra, în vizita sa din SUA - Facebook/ Mihai Razvan Moraru

Imaginile cu liderul AUR George Simion care taie tortul în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA au apărut pe reţelele sociale.

AUR a anunţat miercuri că George Simion, care se află în Statele Unite ale Americii, a primit un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa.

Potrivit unui comunicat al AUR transmis miercuri, George Simion, care se află în Statele Unite ale Americii, a primit un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa distincţia este oferită pentru "rolul European Conservatives and Reformists Party ca "cel mai pro-transatlantic partid european" şi pentru implicarea lui George Simion, vicepreşedinte ECR Party, în combaterea cenzurii şi a derapajelor antidemocratice".

"Dragi prieteni, am fost implicat, împreună cu poporul român într-o mare bătălie pentru libertate, pentru alegeri libere şi corecte şi pentru democraţie. Şi acest premiu este pentru românii care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democraţie, la fel cum sunt Statele Unite ale Americii. În faţa tuturor alegerilor anulate şi invalidate ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre. Vorbesc aici şi primesc acest premiu şi în calitate de vicepreşedinte al Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. Suntem cel mai pro-transatlantic partid politic din Europa, împreună cu Giorgia Meloni, cu Mateusz Morawiecki, cu Carlo Fidanza, cu Marion Marechal", a declarat George Simion la ceremonie.

