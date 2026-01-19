În plină austeritate, românii se împrumută tot mai mult. În ultimul an, s-au luat mai multe credite de nevoi personale chiar dacă sunt încă "scumpe". Potrivit datelor oficiale, oamenii iau bani de la bănci pentru a renova locuinţe sau pentru nevoi medicale. BNR a decis să păstreze dobânda de referinţă, iar specialiştii estimează o posibilă scădere abia în a doua jumătate a anului.

Românii s-au tot împrumutat în ultimul an. În primele 11 luni din 2025, s-au luat credite noi de consum de peste 47 de miliarde de lei, cu 7% mai mult faţă de anul 2024.

"6.000 de euro. Nu e cu dobândă fixă, dar a evoluat în sens pozitiv. Veniturile au crescut şi s-a cunoscut că s-a completat la rată", a spus un contribuabil.

Pentru ce iau românii credite

"Fie motive medicale, fie renovări sau achiziţii de electrocasnice mai mari, chiar şi călătorii. Dobânzile încep de la 5,75%, este cea mai mică din piaţă, şi pot ajunge până la 18,5%. Cel mai mult contează valoarea creditului. Cu cât este mai mare valoarea creditului, cu atât dobânda este mai mică", a explicat Irina Ştefan, broker de credite.

Împrumuturile de nevoi personale se iau de obicei pe o perioadă de cinci ani, iar cei mai mulţi aleg dobânzile fixe. Cine are dobândă variabilă plăteşte în funcţie de evoluţiile din piaţă şi de deciziile băncii centrale.

Sfatul economiştilor

"Semnalul este de prudenţă. Dacă ne uităm la faptul că inflaţia a fost mult peste limita superioară a intervalului țintă a BNR", a subliniat Ciprian Dascălu, economist.

"Dobânda cheie va scădea când inflaţia va scădea substanţial. Până prin august - septembrie nu cred, pentru că inflaţia va rămâne ridicată. Atunci va trece impactul TVA-ului. Politica fiscală reprezintă principalul risc asupra inflaţiei", a precizat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Ce se așteaptă la final de an

Pe final de an dobânda cheie ar putea ajunge la 6%. Într-un scenariu optimist, chiar 5%.

"Odată disipate incertitudinile privind conduita politicilor fiscale, ne aşteptăm la o revigorare a creditării, mai ales în ultima parte a acestui an", mai afirmă Ciprian Dascălu.

Indicele ROBOR a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele nouă luni şi a ajuns la 5,98%.

