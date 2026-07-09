A început din nou războiul în Orientul Mijlociu la nici o lună după ce Casa Albă şi Iranul au semnat armistiţiul. Armata americană a lansat un val de bombardamente după ce iranienii au atacat nave în strâmtoarea Ormuz şi l-au ameninţat cu moartea pe liderul de la Casa Albă. Ca măsură de precauţie, Donald Trump a schimbat avioanele când a plecat de la summitul NATO din Turcia.

Donald Trump a plecat la summitul NATO cu ambele avioane Air Force One pentru că aeronava primită de la Qatar nu este dotată cu sisteme de detectare şi anihilare a rachetelor.

"Ei bine, simt mereu o amenințare. Sunt numărul unu pe lista lor. (...) Îmi place mai mult să fiu numărul unu pe TikTok, dar sunt numărul unu şi pe lista celor vizaţi de asasinate", a spus Donald Trump.

Ţinte bombardate în ultimele nopţi

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De la bordul aeronavei prezidenţiale, Donald Trump a lansat noi ameninţări împotriva Iranului după ce armata lui a bombardat 90 de ţinte în ultimele două nopţi, inclusiv principalul nod petrolier. Mai mai multe explozii au fost înregistrate şi în apropierea centralei nucleare. În replică, Garda Revoluţionară a atacat bazele militare americane din Bahrain şi Kuweit, dar liderul de la Casa Albă susţine că loviturile americane au fost mult mai puternice.

"I-am lovit foarte tare. Și spun că i-am lovit cu 20 la 1. De fiecare dată când ne lovesc, îi vom lovi și noi de 20 de ori mai tare", a afirmat preşedintele american.

Războiul a reînceput după ce iranienii au atacat mai multe nave comerciale care încercau să iasă din Strâmtoarea Ormuz, iar Donald Trump a considerat că au încalcat armistiţiul parafat recent.

"Ca să fiu sincer, sunt cam nebuni. Sunt cam nebuni! Sunt puțin scăpați de sub control, dar vor cu ardoare să facă o înțelegere", a mai spus preşedintele SUA.

"Au fost cuminți, s-au comportat bine aproape o săptămână, apoi au început să tragă în nave. (...)Înțelegerea de bază pe care am făcut-o a fost că vom ridica blocada dacă încetați să mai trageți în nave. Dar Dacă o faceţi, vom riposta. Şi vom riposta mai tare ca niciodată", a spus JD Vance, vicepreşedintele SUA.

"Cred că iranienii au greșit efectuând aceste atacuri, care încalcă contravin a ceea ce au semnat ei înșiși. Încă apărăm aceeași agendă, pacea și stabilitatea, redeschiderea Strâmtorii Hormuz fără condiții sau taxe", a declarat Emmanuel Macron, președintele Franţei.

ONU avertizează asupra consecinţelor

"O revenire la ostilități la scară largă ar avea consecințe catastrofale pentru popoarele din regiune, pentru pacea și securitatea internațională și pentru economia globală în ansamblu", a afirmat Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al secretarului general al ONU.

În urma atacurilor, preţul petrolului a început să crească şi a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni.