Trump amână decizia privind retragerea trupelor americane din Europa: "Multe vor depinde de Groenlanda"

Decizii cruciale pentru siguranţa Europei şi a României la summitul NATO din Turcia! Ţările europene au decis să se apere singure, fără să se mai bazeze pe Statele Unite, şi să investească aproape 100 de miliarde de dolari în echipamente militare. Preşedintele Nicuşor Dan a negociat, însă, cu congresmeni de la Washington menţinerea trupelor americane în ţara noastră şi a anunţat că România preia iniţiativa de securitate în Marea Neagră - va proteja obiective importante.

O coaliţie de 12 ţări europene, printre care Marea Britanie, Franţa şi Germania, va investi 50 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o nouă generaţie de rachete cu rază lungă de acţiune care să protejeze Europa. În plus, aliaţii vor cumpăra sisteme de apărare anti-drone în valoare de 40 de miliarde de dolari pentru România, Polonia şi ţările baltice.

"A fost un summit extraordinar de reușit. Investiţiile în apărare continuă să crească, noi capabilităţi sunt livrate, iar industria militară creşte producţia. Aceasta este fundaţia unui NATO mai puternic, mai corect şi mai capabil", a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Declaraţia finală a summitului, semnată şi de preşedintele Nicuşor Dan, conţine angajamentul liderilor NATO de a întări Europa şi alianţa politico-militară. Documentul prevede şi acordarea unui ajutor de 70 de miliarde de euro Ucrainei anul acesta.

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Textul a fost semnat şi de Donald Trump şi descrie Rusia drept o ameninţare pe termen lung. Asta i-a liniştit pe şefii de stat şi guvern, mai ales că, în spatele uşilor închise, Donald Trump le-a spus aliaţilor că păstrează Statele Unite ale Americii în NATO.

Cu toate că în prima zi a summitului declara că vrea să retragă toţi militarii americani din Europa şi a criticat aliaţii că nu l-au sprijint în campania din Iran, liderul american şi-a schimbat tonul în faţa camerelor.

"Spania a fost rea. Italia a fost bună şi aproape toate ţările. Au avut doar un moment mai prost. Dacă există un cuvânt care să rezume ziua de azi (ieri - n.r.), acela este unificare. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Fiecare ţară ne iubeşte, se iubesc între ele. A fost o unificare extraordinară. Nu am luat încă decizia finală (privind retragerea trupelor - n.r.). Multe vor depinde de Groenlanda", a spus preşedintele american.

Trump a plecat de la summit cu vechiul avion Air Force One, pentru că pe cel nou l-a trimis să fie admirat de soldaţii americani din Europa. Odată ajuns la baza Mildenhall din Marea Britanie, a făcut schimbul.

Preşedintele american, precum şi ceilalţi lideri prezenţi la eveniment nu au plecat din Turcia cu mâna goală. Erdogan le-a oferit un cadou mai puţin obişnuit - un revolver gravat cu numele fiecăruia, însoţit de o cutie cu muniţie reală. Premierul Keir Starmer a fost nevoit să lase pistolul în Turcia, întrucât aducerea lui în Marea Britanie ar fi fost ilegală.

La summitul NATO, preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis aliaţilor că România îşi asumă un rol mai important pentru securitatea Mării Negre. Garda de Coastă a testat ieri un sistem autonom de supraveghere pentru detectarea dronelor marine şi supravegherea porturilor. Vehiculul poate sta cinci zile sub apă. În plus, navele din ţara noastră vor proteja cablurile subterane şi conductele de gaze din Marea Neagră, ajutate de Bulgaria şi Turcia.

"Am avut o întâlnire cu o delegaţie de senatori americani preocupati de relația cu NATO.

Am vorbit despre relația bilaterala cu interesul nostru de a menține și eventual de a extinde prezenta militara americana în România", a spus Nicuşor Dan.

Donald Trump a avut o întâlnire şi cu Volodimir Zelenski. I-a promis că va permite Ucrainei să producă sisteme de apărare aeriană Patriot şi că va negocia cu Rusia garanţii de securitate la sfârşitul invaziei.

Trump: Daţi-mi o întrebare pentru Putin pentru că vorbesc cu el astăzi!

Reporter: Când va pune capăt războiului?

Trump: Este o întrebare bună!

La tradiţionala fotografie de familie de la dineul oferit de preşedintele Turciei, Prima Doamnă a schimbat câteva cuvinte cu liderul de la Casa Albă.

Reporter: Ce aţi discutat? Care a fost dialogul?

Nicuşor Dan: Au fost fraze de politeţe. Stăteam în spate, domnul Trump s-a întors şi i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost.

Mirabela Grădinaru a luat parte la mai multe evenimentele organizate de Prima Doamnă a Turciei. Partenera de viaţă a preşedintelui Dan a fost invitată să ia cuvântul la o discuţie pe tema siguranţei copiilor în era digitală. Apoi, Primele Doamne au luat masa împreună.