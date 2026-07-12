Plajă fără aglomeraţie şi cu preţuri pentru toate buzunarele. Există. Dar nu pe litoral. Ci, într-o comună de lângă Ploieşti. Un lac artificial e acum destinaţie de weekend pentru tot mai mulţi turişti. Găsesc acolo nisip, sezlonguri şi multe activități pe apă.

La mai puțin de o oră de București, în judeţul Prahova, un lac de lângă o balastieră a fost transformat în zonă de agrement. De la primele ore ale dimineții, șezlongurile încep să se ocupe, iar copiii să se bucure de toate distracţiile de aici.

"E curat, e aproape, copiii se distrează, asta este cel mai important. Vara facem waveboard, facem sport, acum stăm pe relaxare.", spune o mamă.

Un lucru este cert: nimeni nu se plânge de plictiseală!

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Pentru cei care şezlongul nu este suficient, iar înotul este prea riscant, hidrobicicleta este o alternativă minunată. Trebuie să ştii doar să pedalezi şi să te bucuri de soare.

Pentru aceste activități, tarifele pornesc de la aproximativ 30 de lei și pot ajunge la 100 de lei, în funcție de alegerea fiecăruia.

"Ne-am trezit cu un flux mare de clienţi, extraordinar de mare, undeva peste 500-800 de clienţi pe zi.", spune Adrian Taşă, manager tehnic.

Unii îşi prelungesc vacanţa si rămân în zonă tot weekendul.

"Comparativ cu litoralul mi se pare o variantă mult mai avantajoasă. Şi din punct de vedere financiar şi de faptul ca poţi să faci mai multe activităţi. Noi chiar venim aici în fiecare zi şi ne place foarte mult.", spune o clientă.

"Noi de regulă venim cu rulotă, autorulotă, corturi. Astăzi am venit cu maşina să se bălăcească copiii.", adaugă o altă clientă.

"Decât să stăm atâtea ore în trafic mai bine le petrecem la soare.", precizează o altă femeie.

"Cel mai agomerat este in weekend. Vin de vineri şi pleacă duminica. Dar avem şi oameni care îşi doresc mai multă linişte şi vin în timpul săptămânii. Nu este la fel de aglomerat.", spune Sorina Duţă, manager.

Pentru o zi petrecută aici, o familie cu un copil, plăteşte în jur de 250 de lei, pentru intrare, sezlonguri şi câteva distracţii pe apă. Mai convenabil şi mai plăcut, spun mulţi, decât o zi într-un parc de distracţii din oraş.