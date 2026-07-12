Mare atenţie cui cereţi sfaturi juridice. Şi mai ales, pe cine plătiţi pentru ele. Internetul e plin de firme false de avocatură. Doar în Argeş, autorităţile au descoperit peste 160. Le-au închis, dar în scurt timp, au apărut altele. Şi astfel, înşelătoriile continuă. Fără reţineri, falşii avocaţi se promovează online. Şi au tarife mai mici decât avocaţii adevăraţi tocmai ca să îşi atragă uşor clienţii.

Mihai a apelat la o aşa-zisă firmă de avocatură sperând să îşi recupereze mai repede permisul de conducere.

"M-am luat după anunţ, negândindu-mă că e posibil să ai panotaj stradal în care să promovezi faptul că prestezi servicii juridice fără să fii avocat.", explică Mihai Cobaschi, păgubit.

A plătit 3.000 de lei.

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"I-am cerut să îmi restituie suma de bani pe care i-am plătit-o, a devenit agresiv, a început să ţipe la mine, la soţia mea.", adaugă păgubitul.

Escrocii merg atât de departe încât au ajuns chiar să îşi deschidă firme pe care le promovează online. 160 de societăţi au fost identificate şi s-a cerut desfiinţarea lor, în instanţă. Au fost şi cazuri în care, în spatele firmelor, erau chiar absolvenţi de drept.

"După ce au primit cererea de chemare în judecată, au recunoscut pretenţiile şi au mers la Registrul Comerţului să facă ce nu au făcuit când au fost notoficate. Combătând dispoziţiile legale şi jurisprundenţa în materie şi spunând că au dreptul să facă. Pentru că, deşi sunt asociaţi, tot sunt absolvenţi de facultăţi de drept.", explică Andrei Nicolescu, decanul baroului Argeş.

Mediul online, fie că vorbim despre reţelele sociale sau site-uri, abundă de anunţuri care promit asistentă juridică, lucru pe care îl poate face, legal, doar un avocat înscris în Barou.

Presupusele firme de avocatura ar fi incheiat si contracte de asistenta juridica pe care oamenii le plateau. Pentru a ne feri de astfel de escroci, putem verifica pe site-ul oficial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, numele juristului la care vrem sa apelam. Aici gasim si avocati din oficiu.

"Cu asta trebuie să ne luptăm pentru că platformele online pot apărea, pot fi identificate, pot fi combătute, dar la fel de uşor pot fi închise şi deschise de către aceeaşi persoană, în acelaşi timp.", adaugă decanul baroului Argeş.

Parlamentarii au cerut deja schimbarea legii: persoanele care exercită profesii fără drept ar putea fi astfel pedepsite mai dur, cu până la 5 ani de închisoare şi nu doar cu maximum un an de detenţie, cum este acum. Avocaţii cu drept de practică pot fi verificaţi cu ajutorul aplicaţiei Tabloul Naţional al Avocaţilor sau pe site-ul baroului local.