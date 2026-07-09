Preşedintele Turciei a luat în serios discuţiile despre înarmarea NATO. Le-a oferit cadou lui Nicuşor Dan şi celorlalţi invitaţi la summit câte un revolver cu muniţie reală, un gest nemaiîntâlnit în diplomaţie. Mulţi şefi de stat s-au trezit cu arma în bagaj la controlul de securitate de la aeroport. Dincolo de asta, Ankara a fost scena marii împăcări între Donald Trump şi liderii europeni. În plus, preşedintele Statelor Unite a dat mână liberă ucrainenilor să bombardeze Rusia.

Liderii NATO au primit un revolver turcesc calibrul 38, replică a unei arme americane foarte cunoscute care apare în multe filme - Colt Python. Fiecare revolver are gravat numele noului proprietar şi muniţie reală: şase gloanţe. Cancelarul Germaniei şi şefa guvernului italian au luat armele cu ei, iar Usrula von der Leyan o va dona unui muzeu militar.

Mulţi lideri europeni au fost puşi în dificultate de cadoul - surpriză de la Recep Erdogan. Premierul britanic şi cel olandez au fost nevoiţi să le lase la ambasadele lor şi asta pentru că legislaţia nu permite ca ei să poată intra în ţară cu arme de foc funcţionale. Premierul canadian a promis că va expune arma într-un muzeu, însă numai după ce va fi dezafectată de poliţie. Un şoc a avut premierul belgian, care s-a trezit pe aeroportul din Bruxelles cu arma în bagejele sale şi asta pentru că nu verificase înainte şi nu ştia ce are. Pistolul a fost predat imediat poliţiei aeriene.

Ajuns la Bucureşti, Nicuşor Dan a anunţat că arma va fi păstrată de Serviciul de Protecţie şi Pază. Cadoul neobişnuit a stârnit uimire şi a fost comentat cu umor de presa internaţională.

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Glume despre armele primite

"Ce face un lider mondial cu o armă şi şase gloanţe?", s-au întrebat reporterii francezi, în timp ce nemţii au ironizat cadoul oferit la încheierea unui summit NATO. Dincolo de această surpriză, şefii de state şi guverne au considerat întâlnirea un succes. Donald Trump a revenit la sentimente mai bune faţă de Europa, deşi în prima zi a criticat lipsa de sprijin şi a ameninţat că ar putea retrage toţi soldaţii americani de pe continent.

"Spania a fost rea. Italia a fost bună şi aproape toate ţările au fost bune. Au avut doar un moment mai prost. Dacă există un cuvânt care să rezume ziua de azi, acela este unificare. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Fiecare ţară ne iubeşte, se iubesc între ele", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"În declarația lui de încheiere, a existat o propoziție care m-a surprins oarecum, dar care m-a și făcut foarte fericit: "Există un sentiment de iubire în aer", a spus Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Dovada a venit câteva ore mai târziu. Washingtonul şi Berlinul au ajuns la un acord pentru ca Germania să cumpere rachete de croazieră Tomahawk. Trump ia în calcul şi să vândă avioane de luptă F35 Turciei. Iar Marea Britanie şi Turcia au decis să colaboreze la nivelul serviciilor de informaţii. În avionul care îl ducea spre Statele Unite, Donald Trump a atras atenţia că nu a abandonat ideea de a retrage militarii.

"Nu am luat încă decizia finală. Multe vor depinde de Groenlanda, dacă putem obţine un acord foarte bun pe Groenlanda", a spus Donald Trump.

Summitul, considerat un succes

În declaraţia finală, Alianţa şi-a luat angajamentul să ajute Ucraina în continuare, iar Donald Trump a aprobat atacurile în Rusia. Decizie care a iritat Moscova.

"Este evident că Statele Unite continuă să furnizeze arme și tehnologie militară Ucrainei pe scară largă. Este o greșeală să creadă că escaladarea și presiunea militară ar putea deschide calea către o soluționare pașnică", a afirmat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.

Tot la summitul de la Ankara, NATO a decis că avioanele care efectuează misiuni de poliţie aeriană în ţările baltice pot să doboare drone ruseşti dacă acestea reprezintă un pericol.