Ucrainenii au suferit pierderi semnificative în invazia din Kursk: rată de două ori mai mare faţă pe frontul din Ucraina - Forbes

La 15 zile de la invadarea regiunii ruse Kursk, armata ucraineană susţine că deţine controlul asupra 1.250 km2 din teritoriul rus, adică 92 de aşezări, majoritatea sate. Comparativ, ruşii controlează în prezent 85.226 km2 din Ucraina, inclusiv Crimeea.

Potrivit bloggerilor militari ruşi, armata ucraineană acţionează intens cu grupuri mobile de recunoaştere şi sabotaj, dar nu toate zonele din Kursk unde sunt prezente trupe ucrainene se află efectiv sub controlul acestora. Întreaga regiune Kursk are o suprafaţă de 29.997 km2.

Forțele ucrainene sunt vulnerabile și pierd o mulțime de blindate

Înaintarea galopantă a ucrainenilor a venit cu un preţ. În două săptămâni, trupele Kievului au pierdut un număr semnificativ de blindate preţioase şi cel mai probabil un număr mare de soldaţi, relatează Forbes. Comparativ, forțele ruse au pierdut doar câteva vehicule, dar un număr mare de infanterişti ruşi, posibil sute, prinşi pe picior greşit, s-au predat ucrainenilor.

Potrivit Forbes, Ucraina a intrat în Rusia cu 6 brigăzi și câteva batalioane independente plus unități de sprijin. Conform The Wall Street Journal, Ucraina a angajat 6.000 de soldați pentru ofensiva din Kursk și are până la 4.000 de soldați suplimentari în roluri de sprijin în regiunea vecină Sumî.

Raportul dintre pierderile de echipamente este neobișnuit. În medie, în timpul celor peste 2 ani de război, rușii au pierdut mult mai multe vehicule decât ucrainenii, explică Forbes. Dacă pierderile din Kursk merită efortul depinde de obiectivele invaziei și dacă rata lor se schimbă pe măsură ce ofensiva din Kursk se dezvoltă.

După ce au trecut graniţa pe 6 august, trupele ucrainene și-au expus, în timpul manevrelor, tancurile și vehiculele de infanterie la lovituri cu drone, artilere și la ambuscade rusești. În primele nouă zile ale invaziei, ucrainenii au pierdut 4 tancuri și 41 de vehicule de infanterie, potrivit unui analist Oryx. Pierderile au inclus un tanc Challenger 2 de fabricație britanică și mai multe vehicule de luptă Stryker furnizate de americani. Ruşii susţin că au distrus inclusiv un HIMARS, care ajuta la ofensiva din Kursk, dar se afla în Sumî.

Pierderi la o rată aproape dublă față de cea normală

Ucrainenii au pierdut aceste vehicule preţioase la o rată aproape dublă față de cea normală, ţinând cont că lungimea liniei de front din Kursk este de 80 de km, faţă de frontul din Ucraina care are peste 1000 de km lungime.

Pierderea de echipament important poate să nu-i îngrijoreze pe ucraineni cu condiția ca victoriile strategice din Kursk să justifică costul. Jack Watling, analist la Royal United Services Institute din Londra, a evaluat că Ucraina vrea ca regiunea Kursk să fie folosită ca monedă de schimb. Rămâne de văzut şi cât de mult teritoriu poate cuceri şi păstra armata ucraineană.

"Din punct de vedere politic, scopul operațiunii este de a obţine o pârghie înainte de posibile negocieri. Dacă Donald Trump va câștiga alegerile în luna noiembrie, amenințarea că Ucraina rămâne fără ajutorul militar american va forța Kievul să negocieze. Guvernul ucrainean vrea să se asigure că, dacă trebuie să intre în acest proces, are lucruri pe care să le poată schimba cu Rusia. Prin urmare, armata ucraineană trebuie să cucerească și să păstreze o bucată considerabilă de teritoriu rusesc pe durata unor potențiale negocieri", a scris Watling în The Guardian.

Este posibil ca, pe măsură ce ritmul de înaintare al Ucrainei încetinește inevitabil, rata pierderilor să scadă. "Există o limită legat de cât de departe pot împinge ucrainenii înainte de a se întinde excesiv, ceea ce înseamnă că vor trebui să se apuce în curând să sape fortificaţii dacă vor să păstreze teritoriul până la negocieri", a explicat Watling. "Cel mai bun scenariu pentru Ucraina este acela în care unitățile sale sap fortificaţii iar Rusia suferă pierderi excesive în încercarea de a-i împinge pe ucraineni înapoi".

Deocamdată, însă, ucrainenii nu au fortificaţii sau tranşee și se află în mișcare la Kursk. Acest lucru îi face vulnerabili și predispuși să piardă mult mai multe vehicule decât în mod normal, concluzionează Forbes.

