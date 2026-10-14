Un român, mama şi mătuşa lui, arestaţi în Austria. Sunt acuzați că au vândut 1.000 de plasturi cu Fentanyl

Un român de 38 de ani a fost arestat în orașul Linz, din Austria, alături de mama sa, mătușa sa și un alt bărbat, într-un dosar privind traficul ilegal de fentanil. Ancheta a început după ce un tânăr de 29 de ani a suferit o supradoză, în iulie 2026.

Poliția austriacă a reținut patru persoane în urma unei anchete privind comercializarea ilegală a plasturilor cu fentanil în orașul Linz. Printre suspecți se numără un cetățean român de 38 de ani și două rude ale acestuia, potrivit Kronen Zeitung.

Investigațiile au început în iulie 2026, după ce un bărbat de 29 de ani din Linz a suferit o supradoză. Incidentul i-a determinat pe anchetatori să verifice suspiciunile privind existența unei rețele de distribuție ilegală a plasturilor cu fentanil.

Românul de 38 de ani ar fi vândut plasturi cu fentanil obținuți pe bază de rețetă

Potrivit informațiilor obținute până în prezent de anchetatori, plasturii cu fentanil ar fi fost procurați în baza unor prescripții medicale și ulterior ar fi fost transferați altor persoane, pentru a fi vânduți în scopul obținerii de profit.

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Activitatea ilegală s-ar fi desfășurat pe o perioadă îndelungată, iar cercetările poliției au condus către mai multe persoane din cercul familial al principalului suspect, un român de 38 de ani stabilit în Linz.

În urma investigațiilor, autoritățile austriece au identificat și reținut patru persoane suspectate de implicare în distribuirea ilegală a plasturilor cu fentanil.

Mama și mătușa românului, printre persoanele arestate

Potrivit Kronen Zeitung, printre cei patru suspecți arestați se numără românul de 38 de ani, mama sa, în vârstă de 54 de ani, mătușa sa, de 62 de ani, precum și un bărbat de 29 de ani din Linz.

Anchetatorii îi acuză pe cei patru că ar fi introdus pe piața ilegală aproximativ 1.000 de plasturi cu fentanil.

Cazul a ieșit la iveală în urma supradozei suferite de tânărul de 29 de ani, iar cercetările poliției au dus la identificarea persoanelor suspectate că au participat la comercializarea ilegală a produselor obținute pe bază de prescripție medicală.