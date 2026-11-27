Un adolescent a fost bătut în comuna Probota, din judeţul Iaşi, în urma unui conflict izbucnit între mai mulţi tineri. Familia victimei susţine că băiatul ar fi fost chemat la o întâlnire şi lovit în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele. Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, sub acuzaţiile de lovire au alte violenţe şi ameninţare.

Incidentul ar fi avut loc în weekend, în comuna Probota. Potrivit mătuşii victimei, adolescentul ar fi urmat să se întâlnească cu o fată de 14 ani, cu care avea o relaţie. La locul stabilit pentru întâlnire, băiatul ar fi fost însă aşteptat de un grup de şase tineri.

Familia susţine că printre aceştia se afla şi fratele fetei, nepotul primarului comunei Probota, Constantin Zamisnicu. Adolescentul ar fi fost lovit în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele, în timp ce unul dintre cei prezenţi a filmat întreaga scenă. Imaginile au ajuns ulterior în spaţiul public, scrie BZI.

Primarul din Probota confirmă legătura de rudenie cu presupusul agresor

Mătuşa victimei bănuieşte că fratele fetei ar fi aflat despre întâlnirea celor doi şi că acesta ar fi fost motivul agresiunii.

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Contactat de jurnaliştii publicaţiei locale, primarul comunei Probota a confirmat legătura de rudenie cu adolescentul indicat de familie, însă a precizat că nu ştie nimic despre incident.

Edilul a mai spus că încearcă să îşi supravegheze nepoţii, întrucât părinţii acestora sunt plecaţi în străinătate.

Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţie

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Iaşi, poliţiştii Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Popricani au fost sesizaţi pe 25 noiembrie de un minor de 17 ani, din comuna Ţigănaşi, care a reclamat că a fost agresat fizic pe 22 noiembrie.

Din cercetările efectuate de anchetatori a reieşit că adolescentul se deplasa pe un drum public din comuna Probota când, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresat de un tânăr de 18 ani. Acesta l-ar fi şi jignit şi ameninţat.

În baza probelor strânse la dosar, poliţiştii l-au reţinut joi, pe 26 noiembrie, pe tânărul de 18 ani, pentru 24 de ore, sub acuzaţiile de lovire sau alte violenţe şi ameninţare.

Acesta urmează să fie prezentat vineri, 27 noiembrie, Parchetului de pe lângă judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, cu propuneri legale.