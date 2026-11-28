Un nou scandal zguduie folclorul românesc. Un cântăreț de muzică populară este acuzat că ar fi agresat sexual o fetiță de numai 13 ani. Scenele ar fi avut loc la finalul unei emisiuni găzduite de cântăreţ. Potrivit unor surse, bărbatul ar fi invitat minora să meargă la el acasă.

Bărbatul de 46 de ani este acum în spatele gratilor, fiind arestat preventiv într-un dosar penal de agresiune sexuală asupra minorilor. Totul s-a întâmplat în data de 28 octombrie, după o emisiune moderată de cântărețul de muzică populară.

Potrivit surselor Observator, acesta a chemat-o pe fata de 13 ani într-un birou și atunci a atins-o în zonele intime. Tot incidentul șocant a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar după câteva zile, individul a fost chemat la Poliția Capitalei, la Serviciul de Agresiuni Sexuale.

A fost confruntat cu imaginile, însă potrivit unor surse judiciare, acesta a preferat să nu facă declarații în fața anchetatorilor. Nu este străin de aceste acuzații, pentru că bărbatul a mai fost cercetat pentru asemenea fapte în anul 2012, când a fost suplinitor de religie la Liceul "George Enescu", acolo unde ar fi avut o relație cu tânără de 15 ani. Dosarul a fost însă clasat patru ani mai târziu.