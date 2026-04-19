Un turist bulgar a murit după ce a fost lovit de fulger pe un munte. Prietenul său a fost rănit

Un tânăr a murit după ce a fost lovit de fulger pe un munte. Incidentul s-a produs în Bulgaria. Un al doilea tânăr a fost rănit, dar a reușit să ajungă la o cabană unde a povestit ce s-a întâmplat.

Un tânăr a murit după ce a fost lovit de fulger în timpul unei furtuni puternice pe Muntele Kom din vestul Bulgariei, a anunțat Serviciul de Salvare Montană (MRS) al Crucii Roșii Bulgare, citat de BTA și Novinite.

O altă persoană a fost rănită în același incident. Deși avea răni grave, ea a reușit să coboare de pe munte până la o cabană. Acolo a primit îngrijiri medicale și apoi a fost transportată la spital.

La misiune a participat și elicopterul medical, potrivit Mediafax.

Se pare că cele două victime au fost surprinse de o furtună puternică care s-a dezvoltat foarte rapid.

