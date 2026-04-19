Un turist bulgar a murit după ce a fost lovit de fulger pe un munte. Prietenul său a fost rănit

Un tânăr a murit după ce a fost lovit de fulger pe un munte. Incidentul s-a produs în Bulgaria. Un al doilea tânăr a fost rănit, dar a reușit să ajungă la o cabană unde a povestit ce s-a întâmplat.

de Larisa Andreescu

la 19.04.2026 , 14:01
Un tânăr a murit după ce a fost lovit de fulger în timpul unei furtuni puternice pe Muntele Kom din vestul Bulgariei, a anunțat Serviciul de Salvare Montană (MRS) al Crucii Roșii Bulgare, citat de BTA și Novinite.

O altă persoană a fost rănită în același incident. Deși avea răni grave, ea a reușit să coboare de pe munte până la o cabană. Acolo a primit îngrijiri medicale și apoi a fost transportată la spital.

La misiune a participat și elicopterul medical, potrivit Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Se pare că cele două victime au fost surprinse de o furtună puternică care s-a dezvoltat foarte rapid.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

bulgaria turist munte
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Ştiri externe » Un turist bulgar a murit după ce a fost lovit de fulger pe un munte. Prietenul său a fost rănit
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.