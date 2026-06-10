Violențe anti-imigrație în Belfast după ce un bărbat a fost atacat de un sudanez. Mașini și case incendiate

Violențe de neimaginat au izbucnit marți pe străzile din Belfast, Irlanda de Nord, după atacul șocant cu cuțitul comis de un cetățean sudanez asupra unui bărbat de 40 de ani. Victima, Steven Ogilvy, și-a pierdut complet ochiul stâng, are leziuni la ochiul drept și răni grave la gât și spate, potrivit BBC . Atacul, filmat și distribuit masiv pe rețelele sociale, a provocat un val de indignare în Irlanda de Nord și a declanșat proteste anti-imigrație care au degenerat în revolte, incendieri și atacuri asupra locuințelor unor familii de imigranți.

Violențe anti-imigrație în Belfats după ce un bărbat a fost atacat de un sudanez. Mașini și case incendiate - Profimedia Images

Principalul suspect este Hadi Alodid, un cetățean sudanez în vârstă de 30 de ani, care a intrat în Regatul Unit în 2023 și a primit statutul de refugiat. Anchetatorii au exclus pentru moment pista teroristă, deși motivul atacului rămâne necunoscut. Distribuit pe scară largă pe reţelele de socializare, videoclipul îl arată pe agresor aşezat peste victima căzută la pământ, însângerată. Se văd, de asemenea, trei bărbaţi care intervin, dintre care unul îl imobilizează pe agresor lovindu-l cu un fel de bâtă.

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Violențe de nedescris pe străzile Belfastului

Sute de manifestanți, mulți dintre ei cu fețele acoperite, s-au adunat marți seara în mai multe zone din Belfast. Bărbați mascați au incendiat mașini, un autobuz și mai multe locuințe, au ridicat baricade și au aruncat cu cărămizi, sticle și cocktailuri Molotov asupra forțelor de ordine. În unele zone s-au auzit scandări precum "Străinii afară!".

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O familie africană care locuia de 20 de ani în cartierul vizat de revolte a fost nevoită să își părăsească locuința după ce geamurile casei au fost sparte. Într-un alt incident, o adolescentă ucraineană a scăpat fără răni după ce ușa casei familiei sale a fost incendiată. Pompierii au intervenit pentru evacuarea mai multor persoane din clădirile cuprinse de flăcări. Doi polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. Imediat străzile au fost împânzite de ofițeri veniți să sprijine forțele de ordine aflate deja în stradă.

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atât atacul cu cuțitul, cât și revoltele care au urmat. "Nu tolerez absolut deloc ca astfel de scene de violenţă abjecte să se desfăşoare pe străzile noastre. Gândurile mele merg mai întâi către victimă şi le mulţumesc celor care au sărit imediat în ajutor, inclusiv cetăţenilor care au intervenit", a transmis liderul laburist de la Londra, care a descris scenele din Belfast drept șocante și complet inacceptabile. Starmer a făcut apel la calm și a avertizat că cei responsabili vor simți puterea legii.

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Șefa executivului nord-irlandez, Michelle O'Neill, a condamnat la rândul său atacurile asupra locuințelor imigranților. "Grupurile de mascați care incendiază case în care locuiesc familii nu sunt altceva decât un act de lașitate respingător", a declarat aceasta. Adjuncta sa, Emma Little-Pengelly, a afirmat că furia provocată de atacul de luni este de înțeles, dar a subliniat că "violența, huliganismul și intimidarea sunt absolut inacceptabile".

În paralel, figuri ale extremei drepte britanice, printre care Tommy Robinson, au lansat apeluri pe rețelele sociale pentru organizarea unor proteste în întreaga țară. Mesajele au fost susținute și redistribuite de Elon Musk, care i-a încurajat pe utilizatorii X să manifesteze des și cu forță.

Atacatorul, inculpat pentru tentativă de omor

Atacatorul a fost inculpat pentru tentativă de omor, amenințări cu moartea la adresa unui angajat al sistemului public de sănătate și posesie de cuțit într-un loc public. Hadi Alodid a comparut prin videoconferință în fața instanței din Belfast, cu ajutorul unui interpret de limbă arabă. Potrivit procurorilor, el a refuzat asistența juridică oferită și nu a răspuns atunci când i-au fost citite acuzațiile.

Judecătorul Steven Keown a respins cererea de eliberare pe cauțiune și a dispus arestarea preventivă pentru patru săptămâni. Magistratul a lăudat intervenția cetățenilor care au sărit în ajutorul victimei și a echipajelor de prim-ajutor care au intervenit la fața locului, avertizând că persoanele implicate în actele de violență din ultimele zile se pot aștepta să ajungă la închisoare.

Acest atac readuce în discuţie problema migraţiei și survine la numai câteva zile după o manifestaţie care a degenerat în violenţe la Southampton şi la care demonstranţii au protestat faţă de modul în care poliţia a gestionat în decembrie 2025 o situaţie în care un tânăr sikh a înjunghiat mortal un student ce a fost încătuşat la locul crimei de poliţişti în timp ce agoniza sub privirile lor, agenţii crezând versiunea ucigaşului asupra unei pretinse agresiuni rasiste.

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Avertisment pentru românii din Irlanda de Nord

Ambasada, Consulatul General al României la Edinburgh, împreună cu consulul onorific al României din Irlanda de Nord, monitorizează situația din Irlanda de Nord, unde aseară au avut loc o serie de proteste care au devenit violente, în special în mai multe zone din orașul Belfast.

"Recomandăm cetățenilor români din regiune să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată. Orice persoană care se află în pericol trebuie să apeleze numărul de urgență 999 sau 112.

În cazul în care există persoane afectate, fie prin acte de discriminare sau prin distrugerea bunurilor, acestea pot face sesizări la Poliția din Irlanda de Nord fie la telefon 101, fie completând formularul online disponibil la www.psni.police.uk/report. De asemenea, pentru raportări sub protecția anonimatului este disponibil numărul Crime Stoppers – 0800 555 111 sau website-ul www.crimestoppers-uk.org. Reamintim că cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numărul de telefon pentru situații de urgență al Consulatului General din Edinburgh - 00447951858445", a transmis Ambasada României.

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În iunie 2025, comunitatea românească din Ballymena a fost ținta unor proteste anti-imigrație similare. Scânteia care a provocat violenţele din oraşul cu 30.000 de locuitori a fost o tentativă de viol asupra unei irlandeze de 12 ani. Pentru că suspecţii sunt doi adolescenţi români, de 14 ani, furia oamenilor s-a îndreptat asupra comunităţii româneşti şi a est-europenilor, în general.