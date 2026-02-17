Intrăm, conform tradiţiei chineze, în Anul Calului de foc. Tot astăzi are loc un fenomen astronomic rar - o eclipsă inelară de soare şi începe pentru aproape două miliarde de musulmani postul Ramadanului. Ne întoarcem însă la Anul Calului de Foc şi ce înseamnă venirea lui. Alexandru Stanciu, consultant în metafizică chineză, a fost invitat în platoul Observator pentru a oferi mai multe detalii despre subiect.

Ce înseamnă acest an al Calului de Foc pentru noi toţi? Care sunt caracteristicile principale?

Alexandru Stanciu: Fiecare an în Metafizică chineză este guvernat de unul sau mai multe elemente și aceste elemente dau anumite particularități sau anumite caracteristici.

Anul Calului de Foc este un an foarte intens, un an Yang predispus doar spre acțiune și spre expansiune și atunci primul sfat din grila de sfaturi de astăzi este să învățăm să balansăm cele două energie Yin și Yang în momentul în care ne odihnim, și să lăsăm loc și pentru relații și pentru refacere în programul nostru pentru că va fi un an foarte intens. Din perspectivă fizică, odihnă, contrabalansul dintre Yin și Yang, dintre acțiune și relaxare.

Emoțiile sunt foarte intense, apa este foarte slabă, apa reprezintă emoțiile, comunicarea, diplomația și sunt într-o pondere foarte mică și atunci mare atenție în comunicare și în relațiile de cuplu sau relațiile cu ceilalți pentru că va fi un an foarte intens și e păcat să nu ajungem să ne certăm.

Ce ar fi bine să facem şi ce ar trebui să evităm, în general?

Alexandru Stanciu: Din perspectivă macro, că vedem că sunt tot felul de lucruri care, mă rog, ne sperie la nivel global, acest an vine odată la 60 de ani.

Este un pilon pur de foc și de fiecare dată când vine transformă ordinea veche, o cam de râmă, sistemele vechi, tot ceea ce este ascuns o să iasă la iveală și atunci anul acesta scoate la suprafață care ar fi direcția normală, sănătoasă pe planeta Pământ, spre evoluție. Din păcate, focul fiind atât de intens, susține și expansiunea și extinderea conflictelor deja existente.

Puteți să vă puneți pe voi în casă fiind relaxați și prezenți la ceea ce gândiți, ceea ce faceți și care este strategia pe care o veți aborda anul acesta pentru că anul vine și arde repede. Vă poate susține să străluciți. Este un an al expunerii, al brand-ului personal. În același timp, fără strategie și direcție, focul consumă resursele fără rezultat. Așa că v-aș recomanda să folosiți această energie strategic ca să obțineți rezultate.

Avem războie începute, războaie care mocnesc şi stau să înceapă. Cum influenţează Calul de Foc toate situaţiile tensionate?

Alexandru Stanciu: Ne așteptăm la apariția unor lideri carismatici, autentici care să polarizeze masele în jurul lor. Ne așteptăm la dărâmarea tuturor sistemelor, acordurilor între țări, între continente și așa mai departe. Și ne așteptăm la o nouă modalitate de funcționare mai autentică și bazată pe atenția spre nevoile cetățenilor. Ne dorim asta și în România, sperăm și la nivel european, măcar.

Toată lumea vorbeşte de o schimbare majoră a omenirii. A relaţiilor dintre oameni, din politică, dintre ţări, la toate nivelurile. La ce să ne aşteptăm?

Alexandru Stanciu: Este anul AI-ului în care AI-ul, după evoluția și boom-ul pe care l-a avut, va aduce, din punctul meu de vedere, un salt calitativ și în viețile oamenilor.

Din păcate, AI-ul, așa cum ați menționat în știrile anterioare, va mânca din ce în ce mai mult din quota de piață de joburi. Însă, oamenii care sunt flexibili și se pot recalibra pot folosi AI-ul în favoarea lor.

Comunicare, flexibilitate, relaxare psihică și fizică. Astea sunt cuvintele cheie pentru anul acesta. Şi pe partea mai puțin pozitivă, stres, lipsa odihnei și lipsa de direcție.

Mai vreau să vă spun că nu energia ne schimbă viețile, ci modul în care o folosim noi. Așa că anul de foc poate fi unul de succes pentru oricine este dispus să folosească această energie în favoarea lui. Și știe să o folosească.

