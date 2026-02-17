Polonia se alătură Consiliului pentru Pace în calitate de observator, însă nu va fi reprezentată de Nawrocki

Polonia și-a confirmat participarea, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump. Președintele Karol Nawrocki nu va lua parte personal la reuniune, urmând să fie reprezentat de secretarul de stat Marcin Przydacz, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției poloneze, Rafal Leskiewicz. Prin această decizie, Polonia se alătură Italiei și României în rândul statelor prezente la reuniune cu statut de observator.

Președintele Poloniei va fi reprezentat de un secretar de stat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, condus de SUA, care va avea loc săptămâna aceasta la Washington, a declarat marți purtătorul de cuvânt al președinției, informează Polskie Radio.

Şeful Cancelariei Prezidenţiale poloneze, Zbigniew Bogucki, anunţase duminică faptul că nu a fost luată încă o decizie finală, însă consultările erau în desfășurare atât pe plan intern, cât și cu partenerii europeni. Între timp, Premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia nu va intra în Consiliu ca membru cu drepturi depline "în circumstanțele și condițiile actuale".

Ce ţări UE participă în calitate de observator la Consiliul lui Trump

Italia a anunţat că va participa, cel mai probabil ca observator, la Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump, însă fără a fi membru cu drepturi depline, din cauza preocupărilor constituționale.

Vicepremierul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, prezintă marţi o informare în Parlament, după ce şefa guvernului, Giorgia Meloni, a anunţat sâmbătă că a solicitat aprobare pentru ca Italia să participe în calitate de observator, spre furia opoziţiei de la Roma, relatează Corriere.

România, Grecia şi Cipru au anunţat în weekend că participă ca observatori la Consiliul pentru Pace al liderului american. Grecia va fi reprezentată la Casa Albă, dar nu de premierul Kyriakos Mitsotakis, ci de ministrul adjunct de externe, Haris Theocharis.

Sâmbătă, şi Cipru a anunţat oficial că va participa, în calitate de observator. "Participarea ţării noastre face parte din rolul regional constant şi activ pe care şi l-a asumat încă de la începutul crizei, prin iniţiative şi propuneri concrete înaintate partenerilor internaţionali", a scris pe X purtătorul de cuvânt al guvernului.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a confirmat duminică seară că va participa ca observator. "Săptămâna viitoare voi lua parte la prima reuniune a Consiliului pentru Pace la Washington, răspunzând invitaţiei adresate de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump", a scris el pe X.

UE trimite la Washington comisarul european Dubravka Suica

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit şi ea o invitaţie la reuniunea din 19 februarie. Comisarul european Dubravka Suica se va deplasa la Washington pentru a reprezenta blocul comunitar. Bruxelles-ul şi-a exprimat însă în continuare rezervele. "Poziţia noastră rămâne neschimbată şi a fost foarte clară de la început", a spus un purtător de cuvânt, invocând "o serie de întrebări privind mai multe elemente ale cartei Consiliului pentru Pace, inclusiv domeniul său de aplicare, guvernanţa şi compatibilitatea cu Carta ONU".

Până acum, Bulgaria şi Ungaria sunt singurele ţări din Uniunea Europeană care au decis oficial să intre în Consiliul pentru Pace ca membre. Premierul ungar Viktor Orban a declarat că va merge la Washington pentru reuniune. În cazul Bulgariei, ţara a decis să participe, dar decizia trebuie încă aprobată formal (ratificată), conform procedurilor interne. Până când acest proces se încheie, Bulgaria are doar drept de vot consultativ.

