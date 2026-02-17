Antena Meniu Search
Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala

ANM anunţă un episod sever de iarnă cu viscol puternic şi ninsori abundente. Au fost emise două coduri portocaliu şi galben până joi. Este în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol, ce vizează întreaga țară.

la 17.02.2026 , 10:08
Urmează cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol puternic, ninsori cu strat de zăpadă de 50 cm - Shutterstock Galerie (2)

ANM a emis un Cod portocaliu de viscol puternic şi ninsori abundente cu strat consistent de zăpadă cu grosimi de până la 50 de cm, în Muntenia și în sudul Moldovei, începând de marţi ora 20:00 până miercuri, ora 12:00. Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60....85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

De asemenea, în intervalul 17 februarie, ora 10:00 - 18 februarie, ora 14:00, va fi Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Astfel, ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova, iar noaptea vor predomina ninsorile. În acest context, se vor acumula cantități de precipitații de 25 - 30 litri/mp și izolat de peste 40 litri/mp. De asemenea, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 - 30 cm, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 de metri.

În același interval, va fi valabil al doilea Cod galben, de intensificări ale vântului, viscol și strat nou de zăpadă în Carpații Meridionali și de Curbură, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 - 90 km/h. Va fi viscol, vizibilitate redusă sub 100 de metri și se va depune strat de zăpadă în medie de 10 - 20 cm (echivalent în apă de 15 - 25 l/mp).

Coduri de vreme severă

Conform prognozei de specialitate, până joi, la ora 10:00, este în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol, ce vizează întreaga țară.

Pe acest fond, marți (17 februarie), aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va cuprinde sudul, estul și local centrul țării. La început vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania și Moldova, precum și la munte, apoi în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5 - 15 cm și local de 20 - 30 cm.

Totodată, se vor acumula cantități de apă de 10 - 20 l/mp și local de peste 25 l/mp, iar izolat vor fi condiții de polei și ghețuș. Vântul va avea intensificări, marți, în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării cu viteze la rafală în general de 45 - 65 km/h. În sud și sud-est, temporar, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

