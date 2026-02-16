Olandeza zburătoare împarte lumea în două. Câștigătoare a unei medalii de aur și a uneia de argint, o patinatoare din țara lalelelor a atras toate privirile la Olimpiadă. Atât prin performanță, cât și prin modul de viață. Când nu e pe gheață, e în avioane private, pe iahturi de lux sau la petreceri de VIP-uri. Mereu e însoțită de logodnicul celebru, Jake Paul, un youtuber milionar care a devenit și luptător profesionist.

Aurul de la Olimpiadă câștigat acum de Jutta Leerdam pălește în fața vieții strălucitoare pe care o duce.

Considerată una dintre cele mai valoroase sportive din lume, frumoasa olandeză este mereu în vârful podiumului, dar și în centrul controverselor.

"Mi-am văzut numele și am văzut partea verde și mi-am zis că asta înseamnă că e mai rapid decât un timp câștigător. Nu-mi venea să cred. Ceva ireal. […] Da, un vis devenit realitate. Mă simțeam uimitor", a spus medaliata olimpică Jutta Leerdam.

Leerdam, logodită cu Jake Paul din 2023

Mai are în palmares șapte titluri mondiale și șase europene, dar mai ales o relație specială care a dus-o direct în lumea celebrităților. Din 2023, Jutta Leerdam este logodită cu Jake Paul, youtuberul devenit boxer profesionist.

"M-a susținut mult mai mult în ultimii ani. A mers la multe dintre cursele mele. Așa că da, sunt foarte recunoscătoare pentru asta", a mai spus Jutta Leerdam.

De altfel, Jake a fost văzut în tribună la cursele iubitei sale și chiar a plâns de bucurie pentru medaliile olimpice.

Jutta și Jake duc o viață extravagantă, participă la evenimente mondene, petreceri luxoase și se deplasează cu avioane private.

De altfel, chiar înaintea competiției de la Milano a fost criticată dur pentru că nu a însoțit delegația olandeză, ci a organizat o mică petrecere la bordul unei aeronave de mici dimensiuni.

"Nu am putut merge la meciurile lui din trecut din cauza patinajului. Ar fi frumos să fiu mai prezentă acolo", a spus Jutta Leerdam.

Cei doi au internetul la picioare. Jake are aproape 30 de milioane de urmăritori pe Instagram. Jutta... puțin peste șase milioane. Iar asta este o altă carieră în sine, așa că olandeza este mereu în centrul ședințelor foto pentru firme celebre.

