Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Olandeza care a atras toate privirile la JO trăiește o viaţă extravagantă alături de un YouTuber faimos

Olandeza zburătoare împarte lumea în două. Câștigătoare a unei medalii de aur și a uneia de argint, o patinatoare din țara lalelelor a atras toate privirile la Olimpiadă. Atât prin performanță, cât și prin modul de viață. Când nu e pe gheață, e în avioane private, pe iahturi de lux sau la petreceri de VIP-uri. Mereu e însoțită de logodnicul celebru, Jake Paul, un youtuber milionar care a devenit și luptător profesionist.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 16:44
Olandeza care a atras toate privirile la JO și trăiește o viaţă extravagantă alături de un YouTuber faimos Olandeza care a atras toate privirile la JO și trăiește o viaţă extravagantă alături de un YouTuber faimos

Aurul de la Olimpiadă câștigat acum de Jutta Leerdam pălește în fața vieții strălucitoare pe care o duce.

Considerată una dintre cele mai valoroase sportive din lume, frumoasa olandeză este mereu în vârful podiumului, dar și în centrul controverselor.

"Mi-am văzut numele și am văzut partea verde și mi-am zis că asta înseamnă că e mai rapid decât un timp câștigător. Nu-mi venea să cred. Ceva ireal. […] Da, un vis devenit realitate. Mă simțeam uimitor", a spus medaliata olimpică Jutta Leerdam.

Articolul continuă după reclamă

Leerdam, logodită cu Jake Paul din 2023

Mai are în palmares șapte titluri mondiale și șase europene, dar mai ales o relație specială care a dus-o direct în lumea celebrităților. Din 2023, Jutta Leerdam este logodită cu Jake Paul, youtuberul devenit boxer profesionist.

"M-a susținut mult mai mult în ultimii ani. A mers la multe dintre cursele mele. Așa că da, sunt foarte recunoscătoare pentru asta", a mai spus Jutta Leerdam.

De altfel, Jake a fost văzut în tribună la cursele iubitei sale și chiar a plâns de bucurie pentru medaliile olimpice.

Jutta și Jake duc o viață extravagantă, participă la evenimente mondene, petreceri luxoase și se deplasează cu avioane private.

De altfel, chiar înaintea competiției de la Milano a fost criticată dur pentru că nu a însoțit delegația olandeză, ci a organizat o mică petrecere la bordul unei aeronave de mici dimensiuni.

"Nu am putut merge la meciurile lui din trecut din cauza patinajului. Ar fi frumos să fiu mai prezentă acolo", a spus Jutta Leerdam.

Cei doi au internetul la picioare. Jake are aproape 30 de milioane de urmăritori pe Instagram. Jutta... puțin peste șase milioane. Iar asta este o altă carieră în sine, așa că olandeza este mereu în centrul ședințelor foto pentru firme celebre.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jocurile olimpice jake paul
Înapoi la Homepage
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche?
Observator » Ştiri externe » Olandeza care a atras toate privirile la JO trăiește o viaţă extravagantă alături de un YouTuber faimos