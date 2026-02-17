Circa 400.000 români obţin venituri din ceea ce se numeşte "industria divertismentului pentru adulţi". Cifrele sunt neoficiale, dar vehiculate de un fost preşedinte ANAF, care nota că acestora li se adaugă şi lucrătorii din saloanele de masaj erotic ori sex shop-uri. O asociaţie care apără drepturile acestor persoane a anunţat că a sesizat Consiliul pentru Combaterea Disciminării, arătând cu degetul către Ministerul Muncii.

Conflict între lucrătorii din domeniul videochatului şi Ministerul Muncii. Asociaţia A.D.U.L.T, apărătoare a drepturilor persoanelor din industria divertismentului pentru adulţi, care include printre altele activităţile de videochat, dar şi pe cele de masaj erotic, a anunţat în urmă cu doar câteva zile că a făcut o sesizare împotriva Ministerului Muncii. Această sesizare a fost îndreptată către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), acuzaţia fiind aceea de discriminare instituţională.

Ce reclamă, de fapt, A.D.U.L.T

Asociaţia în cauză notează că s-a orientat către CNCD după ce s-a lovit de refuzul sistematic al Ministerului Muncii de a recunoaşte ocupaţiile din industria divertismentului pentru adulţi ca fiind ocupaţii oficiale în România. Adică de a fi incluse în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). Reprezentanţii Asociaţiei A.D.U.L.T spune că Ministerul consideră aceste activităţi ca fiind "imorale".

Potrivit A.D.U.L.T, aceast refuz afectează zeci de mii de lucrători din domeniu (n.r. un fost şef ANAF a avansat un număr mult mai mare - până la 400.000), aceştia fiind lăsaţi fără niciun fel de protecţie socială dat fiind că nu au o încadrare profesională reală, deşi activitatea lor nu este interzisă de lege.

Practic, angajaţii îşi desfăşoară activitatea într-o zonă gri pe care Ministerul Muncii refuză să o clasifice.

"Refuzul este cu atât mai dezamăgitor cu cât actualul ministru al Muncii este el însuși parte a unei comunități discriminate. Ne-am fi așteptat la empatie și la respectarea legii", a declarat Bogdan Petre, președintele Asociației, citat de startupcafe.ro.

"Industria jocurilor de noroc, care distruge vieți și familii, sau industria alcoolului și tutunului, care afectează sănătatea publică, sunt oare mai morale decât industria erotică legală – care nu omoară, nu îmbolnăvește și nu ruinează?", a adăugat acesta.

EXCLUSIV. Ministerul Muncii, răspuns pentru Observator

Observator a solicitat un punct de vedere oficial din partea ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS).

În răspunsul trimis, Ministerul Muncii contrazice vehement Asociaţia A.D.U.L.T, notând că aceasta din urmă - ori altă asociaţie - nu a solicitat până în prezent de la utilizatorii COR introducerea de noi ocupaţii specifice industriei divertismentului pentru adulţi şi că astfel Ministerul Muncii nu s-a regăsit în situaţia de a aproba ori a respinge unele noi ocupaţii.

"Reiterăm faptul că MMFTSS nu a înregistrat până în prezent nicio solicitare de la utilizatorii COR pentru introducerea de noi ocupații specifice industriei divertismentului pentru adulți.

Din partea Asociației pentru Drepturi, Utilitate, Libertăți și Toleranță în Divertismentul pentru Adulti A.D.U.L.T., solicitările adresate MMFTSS au avut ca obiect:

- obținerea de clarificări referitoare la activitățile desfășurate de operatorii economici care oferă „servicii de masaj erotic exclusiv non-penetrativ”;

- obținerea unei audiențe pentru discuții despre COR și formare profesională pentru prestarea serviciilor de masaj erotic non-penetrativ și videochat.

MMFTSS a transmis răspunsuri pentru toate solicitările Asociației pentru Drepturi, Utilitate, Libertăți și Toleranță în Divertismentul pentru Adulti A.D.U.L.T., după cum urmează:

Asociația a fost informată că MMFTSS gestionează Clasificarea ocupațiilor din România (COR), iar în structura COR nu se regăsesc ocupații care să conțină în descriere atribuții similare cu cele descrise în adresă.

În plus, MMFTSS a adus la cunoștința asociației că în structura COR se regăsesc două ocupații, respectiv: maseur cod 325501 (în COR din anul 1995) și reflexoterapeut cod 325504 (în COR din anul 2005). Aceste ocupații sunt incluse în grupa de bază 3255 Tehnicieni și asimilați în fizioterapie care face parte din grupa minoră 325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi.

Direcția de specialitate din cadrul MMFTSS a acordat audiență președintelui Asociației pentru Drepturi, Utilitate, Libertăți și Toleranță în Divertismentul pentru Adulti A.D.U.L.T.", se arată în răspunsul MMFTSS.

