Au plătit zeci de mii de euro ca să îşi cumpere casa visurilor şi trăiesc mai ceva ca în Evul Mediu. Se întâmplă în Constanţa, într-un cartier ce se vrea rezidenţial, dar unde oamenii nu ştiu ce înseamnă apă curentă, electricitate, gaze sau asfalt. Pentru că pe hârtie figurează drept cartier rezidențial, oamenii plătesc impozite uriaşe. Drumul de acces este impracticabil, iar locatarii care își cară singuri nisipul pentru a putea crea o cale de acces. Deși au depus numeroase plângeri la Primărie, situația a rămas neschimbată.

Zecile de persoane din cartierul rezidenţial Heliport din Constanţa îşi duc cu greu traiul fără utilităţile absolut necesare. Iar colac peste pupăză, mărirea impozitelor pe locuinţe, îi aduce în sapă de lemn pe multe dintre ele.

"Nu avem curent, nu avem gaze, nu avem apă, nu avem canalizare. Acesta este impozitul plătit de mine şi de soţia mea. Este şi la ea o sumă de 800 de lei, deci aproximativ 2500 de lei", spune Panici Duşean, locatar.

Pe lânga toate aceste lipsuri, oamenii sunt nevoiţi să facă anual chetă pentru a întreţine drumul de acces. Aceştia strâng 15 mii de lei pentru a aduce maşini cu pietriş, pe care îl împrăştie pe bucata de pământ, ca să poată circula.

"Vara stau aici şi iarna la apartament că nu ne permitem atât de mult să stăm atât de mult. Am avea nevoie în primul rând de drumuri pentru că de atâţia ani de zile am schimbat la maşini de nu ştiu ce să mai fac", spune Ali Emrah, locatar.

Proprietarii au făcut împrumuturi pentru a îşi cumpăra casa mult visată, ademeniţi de poveştile frumos vândute.

"În primul rând mi-am dorit linişte, când am achiziţionat casa, domnul care mi-a vândut-o mi-a spus că se va construi de altfel şi Spitalul Regional unde e şi Heliportul SMURD acum, am sperat totuşi că drumul se va asfalta şi vor aduce toate utilităţile posibile, se pare că suntem în anul 2026, au trecut 5 ani de atunci şi absolut nimic nu s-a făcut", spune Silvian Ion, locatar.

Aduşi la disperare de situaţia în care se află, locatarii recurg acum la soluţii drastice.

"Nu voi plăti impozitul decât dacă vine el personal să vadă starea cartierului. Dacă el spune că da, cartierul ăsta e ok, poţi plăti, eu plătesc", spune Nuţu Iulian, locatar.

În ciuda tuturor solicitărilor făcut la primărie, nu au încă răspunsul pe care şi l-ar dori.

"Situaţia semnalată se află în atenţia administraţiei locale. În prezent, însă, lucrări de infrastructură în această zonă nu sunt incluse în planul de investiţii pentru anul în curs", spune Luminiţa Lare, purtător de cuvânt primăria Constanţa.

Impozitul anual pentru o casă recepţionată aici este de 2.500 lei. În contextul în care, în 2026, calculul de impozitare pentru valoarea clădirilor reprezintă 0,1% din valoarea proprietăţii. Iar asta ar însemna ca o casă, aici, să coste declarat 500 de mii de euro.

