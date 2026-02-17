Norma de hrană pentru polițiști și militari ar putea fi tăiată. O primesc şi civilii din MAI şi MApN

Norma de hrană pentru polițiști și militari ar putea fi tăiată. Varianta discutată în cadrul coaliției de guvernare a creat scandal. Pentru moment, însă, nu există un acord politic. Un scenariu luat în calcul este eliminarea normei de hrană doar pentru personalul civil din aceste ministere, nu și pentru militari și polițiști. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că el nu semnează un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru Armata Română.

Nou scandal în coaliția de guvernare după ce s-a adus în discuţie posibilitatea eliminării normei de hrană din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și din serviciile de informații. Doar Armata și Internele au în prezent norme de hrană în valoare totală de aproximativ 800 de milioane de lei.

Hunor: Impactul total al normei de hrană ar ajunge la 2,5 miliarde de lei

Însă, la nivel național, impactul total al normei de hrană ar ajunge la 2,4 - 2,5 miliarde de lei, potrivit calculelor Ministerului Finanțelor şi citate de liderul UDMR Kelemen Hunor.

"Se va scoate norma de hrană. Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă Armata și Internele, care sunt 800 de milioane. Restul sunt civili. Înseamnă un impact 2,4 sau 2,5 miliarde (impactul normei de hrană), conform celor de la Finanțe, nu eu am făcut calculele", a spus Hunor. El a precizat că reducerea impozitelor trebuie făcută până la aprobarea bugetelor locale și că subiectul ar urma să fie discutat cel târziu săptămâna viitoare.

Pentru moment, însă, nu există un acord politic în Coaliție pe tema eliminării normei de hrană. O variantă analizată este tăierea doar pentru personalul civil din aceste ministere, nu și pentru militari și polițiști. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat însă că se opune ferm unei măsuri care presupune eliminarea normei de hrană pentru militari.

Radu Miruţă: Ca ministru al Apărării, eu nu semnez

"Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, care există în permanenţă de la Cuza încoace. Este o normă de hrană specifică, calorică, în funcţie de activitate, pentru militarii Armatei Române, care este plafonată din 2017. Dincolo de faptul că e plafonată din 2017 şi nu mai are legătură cu preţurile actuale, întreţine activitatea de popotă pentru 70% din angajaţii Ministerului Apărării, o activitate care nu poate fi eliminată din zona militară. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante şi de a fi pregătiţi în caz de război, în caz de necesităţi specifice ale Armatei Române", a spus ministrul Apărării, Radu Miruţă, după participarea la şedinţa Comisiei de Apărare.

Miruţă a precizat că la Ministerul Apărării există alte zone în care se pot face reduceri de cheltuieli. "Suntem cei care vom face reduceri de astfel de cheltuieli, dar reducerea cheltuielilor nu poate să vină din eliminarea normei de hrană, nu poate să vină din micşorarea salariilor, nu poate să vină din micşorarea numărului de militari şi nu poate să vină din schimbarea modului de calcul al pensiilor militare", a subliniat ministrul.

Radu Miruţă a mai spus că există activităţi în curs de cuantificare la Ministerul Apărării, care pot reduce nişte costuri. "Sunt bugete pe unele activităţi colaterale, care cred că mai pot fi reduse. Dar pentru norma de hrană eu nu pot să susţin aşa ceva", a menţionat el. "Dumneavoastră l-aţi auzit pe domnul preşedinte Hunor ce consideră dumnealui şi ce susţine şi mă auziţi pe mine spunând cu toată gura că eu, Radu Miruţă, ministrul Apărării şi USR, nu numai că nu susţinem, ci ne opunem unei astfel de măsuri", a completat ministrul.

Potrivit lui Miruţă, pentru zona Ministerului Apărării şi pentru restul entităţilor din sistemul de ordine publică, nu se poate elimina ceva ce există din perioada 1859-1865. El a mai afirmat că, în toate calculele de până acum, nu a existat reducerea normei de hrană. "Deci forma pusă în dezbatere publică a celor două proiecte de reorganizare, pachetul ăsta administrativ şi de repornire economică, nu a inclus până acum această normă de hrană. A apărut brusc. Eu vă spun brusc că asta nu susţin", a subliniat ministrul.

Ministrul a explicat că, la nivel de discuţie în coaliţie, s-a plecat de la principiul că pentru zona militară se fac nişte excepţii, pe motiv că e nevoie de o înzestrare suplimentară, e nevoie de creşterea cheltuielilor. "Sunt asumări pe care România le-a făcut la nivel NATO. Suntem contra vântului, cu război la graniţă, să micşorăm numărul de militari, să micşorăm veniturile militarilor, ale rezerviştilor, ale pensionarilor, ale veteranilor? Din faptul că iniţial s-a acceptat ca asta să fie o excepţie, ajungem să tăiem mai mult tot de unde spuneam că este excepţie? Adică, ţara asta trebuie să reducă din cheltuieli. S-au făcut nişte cheltuieli nesăbuite, s-a ajuns la fundul sacului din nişte decizii proaste, nu mai contează ce s-a întâmplat, că nu mai putem da timpul înapoi. Suntem un guvern responsabil care spunem cu toată gura că trebuie reduse cheltuielile statului. Eu nu spun că sunt mai excepţional decât excepţia şi nici nu spun că am nevoie de buget suplimentar luând de la învăţământ sau de la spitale sau de la transporturi. Însă Armata Română este cea care generează această securitate în spatele căreia se pot desfăşura şi mediul economic, şi mediul sanitar, şi mediul educaţional", a completat Miruţă.

