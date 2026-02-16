Accident dramatic la un spectacol de circ în Craiova. Un acrobat spaniol a căzut patru metri în gol, în timpul unui număr de echilibristică pe așa-numita „Roata Morții”. Mai mulți spectatori au sărit în ajutorul lui, în timp ce părinții încercau să-și liniștească copiii. Cazul este anchetat acum de poliție și ITM. Acrobatul de 39 de ani este în stare gravă la spital și nu se știe dacă va mai putea merge vreodată.

A fost momentul în care uralele publicului s-au transformat în țipete de groază. Hugo, acrobatul spaniol de 39 de ani, a căzut 4 metri în gol. Nu avea nici plasă de siguranță și nici fire de susținere. Roata Morții, pe care evoluase minute în șir, l-a lovit și când se afla pe podea.

"Foarte mulți tătici au sărit să țină de acea roată și copiii plângeau, nu înțelegeau ce se întâmplă și încercam să-i liniștesc. […] Au avut și un medic, dar, din nou, nu avea aparatura necesară, nu a putut să-i facă prea multe", a spus o martoră.

Acrobatul are mai multe coaste rupte și un traumatism la coloană

Acrobatul a fost dus inițial la Spitalul de Urgență din Craiova. Are mai multe coaste rupte și un traumatism sever la coloană.

"Pacientul prezenta paralizie de la brâu în jos. Adică nu putea să își miște picioarele", a spus purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Craiova, Cristiana Geormăneanu.

Hugo a fost transferat apoi la Spitalul Bagdasar din Capitală. Medicii de aici spun că are nevoie urgent de o operație la coloană. Acrobatul a cerut transferul în Spania, pentru ca intervenția să aibă loc în țara lui.

Acrobatul spaniol este un colaborator recent al Circului Bellucci. În seara accidentului se afla la a doua reprezentație pe Roata Morții. Spectatorii au remarcat că părea foarte obosit și s-a dezechilibrat de mai multe ori înainte să cadă. Organizatorii spun că făcea parte din numărul lui.

Mario Medini, tatăl proprietarului circului: Asta face spectacolul. Se face că nu are echilibru, e spectacolul, e numărul lui.

Reporter: Credeți că a făcut-o intenționat?

Mario Medini: Intenționat!

Cazul, anchetat într-un dosar pentru nerespectarea măsurilor de securitate în muncă

Cazul este anchetat de poliție într-un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor de securitate în muncă. Agenții au cerut ca Roata Morții să nu mai fie folosită la alte spectacole. O anchetă separată face și Inspectoratul Teritorial de Muncă.

"Am vrut să vedem echipamentul care s-a folosit. Am solicitat documente să vedem conformitatea acestuia", a spus inspectorul ITM Dolj, Răzvan Dumitru.

Inspectorii vor să afle dacă Roata Morții era dotată și cu plasă de siguranță sau alte sisteme de siguranță.

Reporter: Trebuia asigurat în vreun fel pe acea roată?

Mario Medini: Imposibil! Asta nu se poate cu asigurare. Pentru că se învârte așa, nu se poate, nu este siguranță.

Ce spun reprezentanţii Circului Bellucci

Circul Bellucci a fost înființat în 1998 de o familie italiană stabilită în România. A avut de atunci un succes uriaș la public, cu sute de reprezentații în toată țara. Nu este însă primul accident. În 2019, un alt acrobat a căzut de la înălțime, înaintea unui spectacol din Pitești, și și-a rupt piciorul.

"Din păcate, ca în orice activitate de înalt nivel, pot exista și accidente sau momente neprevăzute", spun reprezentanții circului.

Acrobațiile riscante au devenit principala atracție a circului, după ce numerele de dresaj cu animale sălbatice au fost interzise.

În 2021, la Circul de Stat din București, acrobatul Alex Erlich a căzut de la 9 metri în timpul unui număr similar cu Roata Morții. Tânărul de 26 de ani a supraviețuit căzăturii, dar a murit la scurt timp după ce a fost externat din spital, în urma unei hemoragii nazale.

