2026 vine ca o furtună! În zodiacul chinezesc urmează Anul Calului de Foc, care începe în februarie. Şi aduce noroc enorm pentru unii, încercări grele pentru alţii. Unele zodii chiar îşi schimbă complet viaţa.

Astrologii anunţă că anul Calului de Foc va fi intens şi plin de decizii care cer acţiune.

"Anul e dominat, din păcate, de evenimente negative care au de-a face cu focul, cu exploziile, dar hai să gândim și partea pozitivă. Un an de foc aduce întotdeauna înțelepciune, aduce întotdeauna rezolvarea unor conflicte. Este primul an care pune bazele unui ciclu al păcii", a explicat Risvan Vlad Rusu, specialist în metafizică chineză.

Cum aflii ce zodie eşti în zodiacul chinezesc

Fiecare zodie va fi influenţată diferit de energia Calului de foc. Uite cum să afli ce semn îţi guvernează destinul în zodiacul chinezesc!

"Din anul nașterii scădem 1900, ce rămâne să împărțim la 12 și în funcție de restul care rămâne, ştim care este zodia. Dacă e restul 0, suntem șobolan, dacă e restu 1, suntem bivol, dacă e restul 2, suntem tigri, exact în aceeași ordine", a explicat Risvan Vlad Rusu.

Horoscopul chinezesc 2026 pentru fiecare zodie

Şobolanul, în primul rând, trebuie să fie cât mai relaxat, să-și țină nervii în șah și să rămână cât se poate de calm.

Bivolul este foarte bucuros pentru că în carieră el are succes deplin.

Tigrul însă funcționează pe proiecte, funcționează pe repede înainte, totul trebuie sa fie rezolvat acum

Iepurele trece printr-un an relațional. Este un an în care emoțiile lui sunt pe primul loc și tot ceea ce face se bazează pe intuiție și pe simțire.

Dragonul nu este neapărat cea mai fericită zodie pentru anul 2026, dar asta nu înseamnă că nu se descurcă pentru că are alături foarte mulți aliați care îl sprijină.

Șarpele are un an academic. Pentru el este obligatoriu să învețe ceva nou, să facă ceva nou.

Calul are un an fluctuant, dar dacă are grijă să-și aleagă cu mare atenție oamenii cu care colaborează, va avea mult succes.

Iar cea mai norocoasă zodie este Capra. Starul zodiacului în 2026, pentru că toate tin să-i meargă exact așa cum își dorește.

Același lucru nu se zice și despre Maimuță, pentru că maimuța are cuvântul de ordine muncă.

Cocoșul, al doilea star al zodiacului, are cuvântul de ordină bani.. El câștigă, dar nu numai bani, câștiga prieteni, câștigă oportunități, câștigă în carieră.

Câinele are un an focalizat pe muncă, dar nu orice fel de muncă. Muncă în folosul altora, din păcate.

Și Mistrețul, ultimul din zodiac, își validează propriile lui emoții și pune pe primul loc familia.

Pentru fiecare zodie este un an plin de schimbări majore, în care unii nativi se eliberează de poverile trecutului, iar alții vor fi nevoiți să se reinventeze complet.

