SUA și Iran au stabilit principiile unui posibil acord nuclear. Artera petrolieră a lumii, închisă temporar

Iranul a anunțat că a stabilit principiile unui posibil acord cu SUA privind controversatul său program nuclea, după negocierile de azi de la Geneva. "Asta nu înseamnă că vom ajunge curând la un acord, dar este un început", a transmis ministrul iranian de Externe. În timpul tratativelor, într-un gest de forţă, Teheranul a anunțat închiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

Iranul și Statele Unite au încheiat marți, la Geneva, a doua rundă de tratative indirecte, care a durat aproximativ trei ore și jumătate. La final, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că "a început drumul" către un eventual acord cu SUA privind programul nuclear. Araghchi a spus că Teheranul și Washingtonul au au stabilit punctele-cheie ce ar putea sta la baza unui posibil acord în urma unor "discuții foarte serioase", dar că mai există aspecte care trebuie rezolvate și că asta nu înseamnă că o înțelegere este iminentă.

Delegațiile celor două părți s-au întâlnit la reședința ambasadorului Omanului în Elveția. Potrivit presei din Iran, dialogul a avut loc prin mesaje transmise de intermediari. Partea iraniană a fost reprezentată de ministrul de Externe Abbas Araghchi, iar cea americană de emisarul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA

Articolul continuă după reclamă

În timp ce tratativele aveau loc la Geneva, Iranul a anunțat închiderea temporară a Strâmtorii Ormuz pentru exerciții militare cu foc real, o demonstrație rară de forță, subliniază AP. Este pentru prima dată când Iranul anunță închiderea rutei-cheie pentru navigația internațională, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, de când SUA au început să amenințe Iranul și să trimită nave militare în regiune.

La începutul negocierilor, presa de stat iraniană a anunțat că au fost lansate rachete reale în direcția strâmtorii și că aceasta va fi închisă parţial pentru câteva ore din "motive de siguranță și securitate maritimă". Tot în timpul negocierilor, ayatollahul Ali Khamenei, conducătorul regimului islamic de la Teheran, a avertizat că portavionul american Abraham Lincoln, desfășurat în Golf, poate fi scufundat. Grupul de luptă al navei se află la circa 700 de kilometri de coastele Iranului, iar în zonă este așteptat un al doilea portavion al SUA, Gerald Ford.

Prima rundă de negocieri bilaterale între Iran și SUA, mediată de Oman, a avut loc în 6 februarie, la Mascat. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a declarat ulterior că "putem trage cu prudență concluzia că poziția americană privind chestiunea nucleară iraniană a devenit mai realistă". Același oficial, Esmaeil Baqaei, a reafirmat marți că pentru Iran orice acord cu Statele Unite este "indisociabil" de ridicarea sancțiunilor împotriva țării sale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰