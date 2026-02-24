Horoscop 25 februarie 2026. Zodia care face cheltuieli pentru casă; atenţie la buget

Horoscop 25 februarie 2026. Este o zi perfectă pentru a avea grijă de corp şi minte.

Horoscop 25 februarie 2026 Berbec

Berbecii simt nevoia de retragere. Este o zi perfectă pentru a sta acasă și a te bucura de liniștea familiei.

Horoscop 25 februarie 2026 Taur

Comunicarea este marcată de emoție. Poți avea discuții de suflet cu frații sau vecinii tăi.

Horoscop 25 februarie 2026 Gemeni

Gemenii se preocupă de siguranța materială a familiei. Poți face achiziții pentru casă care să aducă mai mult confort.

Horoscop 25 februarie 2026 Rac

Cu Luna în semnul tău, ești foarte receptiv la energiile celorlalți. Ai o nevoie acută de a oferi și de a primi afecțiune.

Horoscop 25 februarie 2026 Leu

Leii se simt mai vulnerabili și au nevoie de odihnă. Este o zi bună pentru a te ocupa de sănătatea ta emoțională.

Horoscop 25 februarie 2026 Fecioară

Pentru Fecioare, prietenii sunt ca o a doua familie astăzi. Te simți cel mai bine în grupuri mici, unde poți fi tu însuți.

Horoscop 25 februarie 2026 Balanță

Cariera se împletește cu nevoile personale. Poți primi apreciere pentru modul în care gestionezi proiectele de la job.

Horoscop 25 februarie 2026 Scorpion

Ai nevoie de o evadare emoțională. O călătorie spre un loc drag din copilărie îți va reda echilibrul interior.

Horoscop 25 februarie 2026 Săgetător

Te preocupă transformările profunde. Este o zi în care poți înțelege mai bine anumite mecanisme care te rețin în dezvoltarea ta.

Horoscop 25 februarie 2026 Capricorn

Relațiile sunt în centrul atenției. Partenerul are nevoie de mai multă susținere emoțională.

Horoscop 25 februarie 2026 Vărsător

Munca și sănătatea cer o abordare mai blândă. Nu te suprasolicita; corpul tău are nevoie de un ritm de lucru mai uman.

Horoscop 25 februarie 2026 Pești

Creativitatea ta este hrănită de emoție. Este o zi minunată pentru a te exprima prin activități care implică grija față de alții.

