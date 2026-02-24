Mesajul lui Zelenski după 4 ani de război: Putin nu a câştigat războiul. Publică imagini din buncărul său

Vladimir Putin nu şi-a atins obiectivele militare în Ucraina, a declarat preşedintele Zelenski la împlinirea a patru ani de război. Ţara sa şi-a apărat independenţa, a mai adăugat liderul de la Kiev.

"Putin nu şi-a atins obiectivele. Nu a zdrobit poporul ucrainean. Nu a câştigat acest război. Am păstrat Ucraina şi vom face tot posibilul pentru a realiza pacea şi dreptatea. Vrem pace, o pace puternică, demnă şi durabilă", a transmis liderul ucrainean într-un mesaj video care coincide cu împlinirea a patru ani de la declanşarea invaziei ruse asupra ţării sale. Zelenski a mai declarat că Ucraina şi-a apărat independenţa şi nu există doar pe hartă.

Imagini din buncărul lui Zelenski

"Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva de trei zile pentru a cuceri Kievul. Iar acest lucru spune foarte multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte stau milioane dintre oamenii noștri, un curaj imens, o muncă incredibil de grea, rezistență și drumul lung pe care Ucraina îl parcurge din 24 februarie.

Privind înapoi la începutul invaziei și reflectând la prezent, avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea; Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a înfrânt pe ucraineni; nu a câștigat acest război. Am păstrat Ucraina și vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura pacea și dreptatea. Slavă Ucrainei", este mesajul lui Zelenski, însoţit de o înregistrare video cu imagini din buncărul său.

Apelul lui Zelenski către Trump

Totodată, Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald Trump, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, declarând pentru CNN că doreşte ca preşedintele SUA să rămână de partea Ucrainei.

Vorbind la palatul prezidenţial din Kiev, Zelenski a spus că Statele Unite sunt mult prea mari şi importante pentru a se retrage din conflict. El speră că Trump va susţine Ucraina în discursul său de privind starea naţiunii, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva Rusiei preşedintelui Vladimir Putin.

"Ei trebuie să rămână alături de o ţară democratică, care luptă împotriva unei singure persoane. Pentru că această persoană este un război. Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Totul se învârte în jurul unei singure persoane. Iar ţara, întreaga lui ţară, se află în închisoare", a declarat Zelenski pentru CNN.

Liderul ucrainean a spus că, deşi doreşte ca războiul să se termine cât mai curând posibil, nu poate fi de acord cu cererile lui Putin. "Nu putem să-i dăm pur şi simplu tot ce vrea. Pentru că el vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – noi toţi, oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruşi", a adăugat el.

