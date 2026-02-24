Antena Meniu Search
x

Curs valutar

România, obligată să plătească despăgubiri de 42 de milioane de euro, după ce a pierdut definitiv la ICSID

România a pierdut definitiv disputa internațională cu investitorii în energie regenerabilă, după ce Curtea de Arbitraj a ICSID a respins cererea de anulare a deciziei prin care statul era obligat să plătească despăgubiri de 42 de milioane de euro.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 06:30
România, obligată să plătească despăgubiri de 42 de milioane de euro, după ce a pierdut definitiv la ICSID Ședință de guvern - gov.ro

România a pierdut definitiv la Curtea Internațională de Arbitraj de la Washington, după ce ICSID a respins cererea de anulare a unei decizii de plată a 42 de milioane de euro către investitori în energie regenerabilă. Decizia a fost luată la 18 februarie de un comitet ad-hoc al ICSID, instituție aflată sub egida Băncii Mondiale, scrie E-nergia.

Statul român plătise deja, în mai 2024, aproximativ 51 de milioane de euro, sumă care include despăgubirile, cheltuielile de judecată și penalitățile aferente.

Procesul a început în 2018

Articolul continuă după reclamă

Procesul de arbitraj a fost inițiat în 2018 de zece investitori din domeniul energiei regenerabile. Aceștia au contestat reducerea schemei de sprijin prin certificate verzi, în special pentru proiectele fotovoltaice, unde numărul certificatelor a fost diminuat de la șase la două.

Investitorii au solicitat despăgubiri pentru veniturile nerealizate, în baza Energy Charter Treaty, tratat internațional care protejează investițiile în sectorul energetic. România este parte a acestui acord, însă autoritățile și-au exprimat intenția de retragere, poziție susținută și de Comisia Europeană, potrivit Mediafax.

În februarie 2024, ICSID a decis în favoarea investitorilor și a obligat România la plata a 42 de milioane de euro. Reclamanții ceruseră inițial despăgubiri de aproximativ 142 de milioane de euro.

După efectuarea plății, statul român a solicitat anularea hotărârii, însă cererea a fost respinsă. Astfel, România rămâne cu suma deja achitată și fără alte căi de atac în cadrul procedurii de arbitraj.

Acțiunea a fost inițiată de companii din mai multe state europene, inclusiv România. Acestea sunt: Core Value Capital GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Giust Ltd (Cipru) Solluce Romania 1 B.V. (Olanda), Green Source Consulting GmbH (Austria), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), LSG Building Solutions GmbH (Austria), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Austria), Anina Pro Invest Ltd (Cipru), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (Romania).

Decizia ICSID marchează închiderea definitivă a unuia dintre cele mai importante litigii privind sprijinul acordat sectorului regenerabilelor în România.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

icsid energie verde romania despagubiri
Înapoi la Homepage
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie”
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: &#8220;Înapoi în bucătărie&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Evenimente » România, obligată să plătească despăgubiri de 42 de milioane de euro, după ce a pierdut definitiv la ICSID