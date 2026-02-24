Galerie foto Atac cu explozibil lângă o gară din Moscova: autorul și un ofițer de poliție au murit, alți doi răniți
O explozie produsă în apropierea unei gări din Moscova s-a soldat cu moartea unui ofițer de poliție rutieră și rănirea altor doi, a anunțat Ministerul rus de Interne, citat de BBC, potrivit News.ro.
Poliţia patrulă cu maşina în Piaţa Gării Savyolovsky, la nord de centrul oraşului, când "un dispozitiv neidentificat a fost detonat" de "o persoană necunoscută".
Autorităţile investighează explozia care a avut loc marţi, la puţin după miezul nopţii, ora locală (luni, 21:05 GMT). Nu a fost stabilit încă niciun motiv. Ministerul a raportat iniţial că un atacator de sex masculin a fugit de la faţa locului, dar ulterior a furnizat o actualizare, spunând că acesta a murit acolo.
Atacatorul s-a apropiat de ofiţerii din districtul nord-estic al Moscovei, a declarat ministerul, fără a furniza detalii suplimentare cu privire la identitatea sa. Până în prezent, oficialii nu au furnizat informaţii suplimentare cu privire la dispozitivul exploziv.
A fost deschis un dosar penal împotriva autorului pentru tentativa de omor asupra unui ofiţer de poliţie şi acuzaţii legate de dispozitivul exploziv. Agenţiile de aplicare a legii colaborează pentru a "stabili toate circumstanţele", a adăugat ministerul.
Cei doi ofiţeri răniţi au fost spitalizaţi „cu diverse leziuni" în urma exploziei. Ministerul l-a identificat pe ofiţerul ucis ca fiind locotenentul de poliţie Denis Bratuschenko, în vârstă de 34 de ani, inspector principal în poliţia rutieră.
