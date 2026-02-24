Antena Meniu Search
Atac cu explozibil lângă o gară din Moscova: autorul și un ofițer de poliție au murit, alți doi răniți

O explozie produsă în apropierea unei gări din Moscova s-a soldat cu moartea unui ofițer de poliție rutieră și rănirea altor doi, a anunțat Ministerul rus de Interne, citat de BBC, potrivit News.ro.

la 24.02.2026 , 09:41
Poliţia patrulă cu maşina în Piaţa Gării Savyolovsky, la nord de centrul oraşului, când "un dispozitiv neidentificat a fost detonat" de "o persoană necunoscută".

Autorităţile investighează explozia care a avut loc marţi, la puţin după miezul nopţii, ora locală (luni, 21:05 GMT). Nu a fost stabilit încă niciun motiv. Ministerul a raportat iniţial că un atacator de sex masculin a fugit de la faţa locului, dar ulterior a furnizat o actualizare, spunând că acesta a murit acolo.

Atacatorul s-a apropiat de ofiţerii din districtul nord-estic al Moscovei, a declarat ministerul, fără a furniza detalii suplimentare cu privire la identitatea sa. Până în prezent, oficialii nu au furnizat informaţii suplimentare cu privire la dispozitivul exploziv.

A fost deschis un dosar penal împotriva autorului pentru tentativa de omor asupra unui ofiţer de poliţie şi acuzaţii legate de dispozitivul exploziv. Agenţiile de aplicare a legii colaborează pentru a "stabili toate circumstanţele", a adăugat ministerul.

Cei doi ofiţeri răniţi au fost spitalizaţi „cu diverse leziuni” în urma exploziei. Ministerul l-a identificat pe ofiţerul ucis ca fiind locotenentul de poliţie Denis Bratuschenko, în vârstă de 34 de ani, inspector principal în poliţia rutieră.

Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: "Înapoi în bucătărie"
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm"
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
