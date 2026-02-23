În ultimii ani, deși mai greu accesibilă din punct de vedere al distanței, Japonia a devenit o destinație tot mai apreciată de români pentru vacanțe. Orașele ei futuriste, tradițiile unice și peisajele impresionante atrag tot mai mulți turiști, dar puțini știu că țara soarelui răsare ascunde o oportunitate surprinzătoare pentru cei care visează la o schimbare: case la prețuri incredibil de mici sau chiar gratuite.

Case la 5.000 € într-o ţară tot mai iubită de români. Băncile de acolo nu oferă credite pentru ele - Profimedia Images

Problema locuințelor este tot mai mare în multe țări dezvoltate: orașe aglomerate, prețuri uriașe și tot mai puține opțiuni accesibile. Însă în Japonia există o situație complet diferită. În timp ce marile orașe sunt pline de turiști și tot mai populare, în zonele rurale există mii de case abandonate care se vând la prețuri surprinzător de mici, unele chiar și la 0 euro.

Aceste locuinţe abandonate se numesc akiya şi, de regulă, sunt lăsate de proprietari care au decedat și care nu au moștenitori. Multe dintre acestea sunt locuibile, au camere, bucătărie, teren și oferă condiții decente, scrie As.com.

De exemplu, în orașe mai mici, precum Yamaguchi, cu aproximativ 200.000 de locuitori, se pot găsi case la prețuri foarte mici. În mediul rural, prețurile pornesc de la 5.000 de euro și pot ajunge la 20.000 de euro, sume foarte mici comparativ cu piața imobiliară din alte părţi.

Totuși, există și lucruri importante de știut. Cumpărarea unei locuințe în Japonia nu îți oferă automat drept de ședere sau viză. În plus, băncile nu oferă credite pentru aceste proprietăți, așa că ele trebuie plătite integral, cu banii jos.

