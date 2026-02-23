O familie din Bucureşti nu va uita prea curând aventurile din vacanța de schi pe care a petrecut-o la o vilă din Predeal. Nu pentru domeniul schiabil fascinant, ci pentru amintirile de neuitat din cabinetul medicului, unde capul familiei a ajuns din cauza unei reacţii alergice la pişcăturile ploşniţelor cazate în aceeaşi cameră. Pensiunea s-a închis pentru dezinsecție.

În loc de linişte şi relaxare, vacanţa unei familii din Bucureşti a semănat mai mult cu un coşmar.

"Soţul, pe timpul zilei s-a tot scărpinat pe mână, pe la gât, vedeam ca nişte punctuleţe mici. Imediat după asta ne-am uitat pe lenjerie şi am văzut câteva pete de sânge şi în momentul în care soţul a ridicat salteaua, am văzut ploşniţe", explică soţia victimei.

Femeia a încercat să le spună proprietarilor pensiunii de problemă.

"I-am arătat despre ce e vorba, i-am zis că soţul e alergic şi s-ar putea să avem o problemă. Dânsa mi-a răspuns cu nonşalanţă: staţi liniştită, doamnă, vă schimb camera", a explicat femeia.

Turistul a ajuns, până la urmă, la medic.

"Bărbatul în vârstă de 41 de ani a suferit o reacţie alergică severă din cauza pişcăturilor de ploşniţe. El a ajuns în centru de permanenţă în noaptea de joi spre vineri", a explicat Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Era pișcat din cap până-n picioare, foarte supărat, săracul. Normal. L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are într-o cameră, da, are peste tot și are și-n mobilă, și-n saltea și sub mochetă. Dacă mai stătea, putea să aibă o reacție cu un edem glotic, cu sufocare", a explicat Dr. Rosana Pia Groza, medic Centrul de Permanență Predeal.

Proprietarul a pus lacătul pe pensiune şi a chemat deratizarea.

Familia bărbatului de 41 de ani a depus o plângere la Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov.

Societatea care administrează vila din Predeal a primit peste jumătate de milion de lei, cofinanțare europeană nerambursabilă, pentru investiții care să aducă unitatea turistică la standard de patru stele.

