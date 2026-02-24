Antena Meniu Search
De la frig și ger la temperaturi de primăvară: cum va fi vremea în luna martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 23 februarie – 23 martie. Potrivit specialiștilor, vremea începe să se încălzească în cea mai mare parte a țării. 

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 08:45
Prima săptămână de primăvară aduce temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, iar ploile vor fi în general deficitare, anunță meteorologii.

Vremea 23 februarie-2 martie

În ultima săptămână de iarnă și primele două zile din martie, în perioada 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, dar și ușor mai ridicate în cele vestice, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nordice, dar și deficitar în cele sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea 2-9 martie

În săptămâna 2 – 9 martie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea 9-16 martie

Pentru săptămâna 9 – 16 martie, meteorologii anunță că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea 16-23 martie

În săptămâna 16– 23 martie mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

