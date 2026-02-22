Antena Meniu Search
Video Reacţia companiei aeriene care a refuzat îmbarcarea unei familii cu copil: Aveau un comportament agresiv

Scandal-monstru la uşa avionului! O femeie care mergea la Londra cu soţul şi un copil mic a fost luată pe sus de poliţiştii de frontieră de la aeroportul Otopeni, după ce familiei i-a fost interzisă intrarea în aeronavă. Compania lowcost susţine că adulţii au fost agresivi, dar aceştia acuză linia aeriană că nu mai avea loc pentru ei şi a vrut astfel să evite despăgubirile. 

de Ingrid Tîrziu

la 22.02.2026 , 20:11

"Haideţi, vă rugăm frumos! Haideţi aici, lângă soţ şi lângă copil!". Aşa au încercat poliţiştii să calmeze spiritele. 

"Eu cu avionul ăsta plec, nu înţelegeţi că nu plec cu alt avion? Eu am plătit bani!", spune pasagera, înfuriată. 

Cei doi adulţi au blocat îmbarcarea, supăraţi că nu sunt lăsaţi să urce. Echipajul companiei lowcost a chemat poliţiştii de frontieră, iar scandalul a luat amploare.

"Haideţi! Nu aveţi voie să puneţi mâna pe ea! Dădeţi-vă, că se uită copilul! Ia mâna de pe ea! Ia mâna de pe ea!", spune nervos soţul pasagerei. 

Pasagera susţine că nu a vorbit urât, dar admite, că a cerut exasperată explicaţii după ce zborul lor se anulase cu o zi înainte.

"Aşa ni s-a spus, că vine cineva să ne informeze dacă vom zbura, când vom zbura. Au trecut o oră, au trecut două ore, nimeni n-a mai venit. Şi am pus şi eu o întrebare, ce se întâmplă, ce faceţi, beţi cafele? Tu nu mai aveai locuri şi nu ştiai cum să ne spui să nu ne mai dai banii înapoi!", spune Raluca, pasageră

"Au încercat să împiedice operaţiunile de închidere a aeronavei blocând accesul şi tulburând liniştea publică. Minorul a rămas în permanenţă în prezenţa mamei sale, poliţiştii de frontieră având în vedere protejarea celor două persoane.", explică Alexandra Găvan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră

"În momentul în care copilul a venit plângând şi speriat spre mine, ei trebuiau să se oprească!", adaugă pasagera

Într-un răspuns pentru Observator, compania aeriană anunţă că "Îmbarcarea familiei a fost refuzată de agentul de handling la poartă din cauza comportamentului agresiv."

"A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor de frontieră. Faptul că aceştia au procedat cum au procedat, nu pot să îl comentez. Se putea întâmpla o catastrofă. Faptul că în prezenţa unui copil care şi el trebuie protejat într-un anume fel s-au întâmplat aceste lucruri, face încă o dată necesară rezolvarea acestor situaţii.", spune Cezar Osiceanu, pilot.

Majoritatea companiilor au acelaşi set de reguli clare: Urmează instrucţiunile echipajului, nu deranja pasagerii, nu fii violent. Important, nu filma sau fotorgafia însoţitorii de zbor fără să le ceri permisiunea. Consecinţele încep cu refuzul îmbarcării şi pot ajunge la interdicţia pe viaţă în avioanele companiei. În plus, echipajul poate cere intervenţia Poliţiei şi aplicarea legilor penale.

Din cauza incidentului, avionul a decolat cu întârziere. De la începutul anului poliţiştii de frontieră au dat amenzi de 84.000 de lei celor care au fost agresivi fizic sau verbal cu personalul din Aeroportul Otopeni. 

wizz air scandal avion avion henri coanda
