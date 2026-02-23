Aproape 10.000 de clujeni cu venituri modeste vor beneficia, în acest an, de vouchere de 500 de lei prin intermediul Programului social Alimente 2026, scrie Ştiri de Cluj .

Oraşul din România care dă tichete de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Cine poate beneficia de ajutor

Documentele pentru acordarea tichetelor pot fi depuse începând din 23 februarie, fie online prin intermediul platformei Primăriei Cluj-Napoca, fie în format fizic la primăriile de cartier sau la sediul Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM).

Cine poate beneficia de acest ajutor

Valoarea nominală a sprijinului este de 500 de lei pe beneficiar, acordată sub formă de card electronic pentru cumpărarea de alimente. Programul se adresează mai multor categorii de persoane: persoane cu handicap grav sau accentuat neinstituționalizate, pensionari și invalizi cu venituri reduse, veterani și văduve de război, persoane deportate sau persecutate politic, șomeri indemnizați și neindemnizați, beneficiari de venit minim de incluziune, precum și victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane, mai precizează sursa citată.

În ce condiţii se oferă voucherele

Pentru a primi acest voucher, solicitanții trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere, la care se adaugă, după caz, documente justificative privind identitatea, componența familiei și nivelul veniturilor.

În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat și al beneficiarilor de venit minim de incluziune aflați deja în evidențele DASM, este suficientă doar depunerea cererii și a declarației completate și semnate.

Termenul limita pentru depunerea documentelor e 27 noiembrie 2026. După această dată, cererile vor fi verificate în sistemul informatic PatrimVen al ANAF și în bazele de date ale Primăriei, urmând să fie stabilită lista finală a beneficiarilor.

