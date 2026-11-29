Horoscop Balanță decembrie 2026. Pentru tine, luna decembrie pune accentul pe siguranța financiară, clarificarea relațiilor și liniștea căminului. Intrarea lui Venus, guvernatoarea ta, în Scorpion pe 4 decembrie te face mult mai atentă la valorile tale și la modul în care îți gestionezi banii.

Pe 6 decembrie, Mercur intră în Săgetător, urmat de Luna Nouă din 9 decembrie, aducând drumuri scurte, vești dinamice, cursuri sau negocieri rapide, în care va trebui să fii atentă la detalii. Un moment major este revenirea în mers direct a lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie), care aduc maturitate și limpezime în relațiile de cuplu și în parteneriate, risipind iluziile din ultimele luni. Din 13 decembrie, Jupiter retrograd te îndeamnă să îți reevaluezi cercul social. Finalul lunii, cu Soarele și Mercur în Capricorn (21 și 25 decembrie) și Luna Plină în Rac (24 decembrie), aduce împlinire profesională și armonie acasă.

BANI: Sectorul financiar este vedeta primei jumătăți a lunii. Venus în Scorpion îți ascute instinctul practic și îți poate aduce câștiguri suplimentare, dar te și avertizează să nu cheltuiești impulsiv din dorința de a compensa stresul emoțional. Luna Nouă în Săgetător din 9 decembrie favorizează promovarea, vânzările, semnarea unor contracte noi sau colaborările din zona de comunicare, însă verifică atent termenele și condițiile. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie te poate determina să revizuiești un proiect de grup sau o colaborare cu prietenii care nu a evoluat conform așteptărilor. Vestea excelentă a lunii este Luna Plină în Rac din 24 decembrie, care luminează cariera: poți primi o recunoaștere publică, un bonus de final de an sau confirmarea că eforturile tale din 2026 au meritat din plin.

DRAGOSTE: Relațiile tale trec printr-un proces benefic de clarificare. Revenirea lui Saturn (10 decembrie) și a lui Neptun (12 decembrie) în mers direct pune capăt incertitudinilor din cuplu: acum vezi limpede pe cine te poți baza și ce angajamente sunt cu adevărat solide. Dacă ești într-o relație stabilă, depășiți o perioadă de teste și construiți pe baze mult mai realiste. Dacă ești singură, nu te mai mulțumești cu promisiuni vagi și atragi persoane asumate. Comunicarea este intensă și plină de entuziasm în jurul datei de 9 decembrie, favorizând micile escapade în doi. După 21 și 25 decembrie, intrarea Soarelui și a lui Mercur în Capricorn te face să îți dorești confort, stabilitate și sărbători liniștite, petrecute acasă, în mijlocul familiei.