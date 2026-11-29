Horoscop Săgetător decembrie 2026. Ești protagonistul primei jumătăți a lunii decembrie. După ce Venus intră în Scorpion pe 4 decembrie, îndemnându-te la discreție și vindecare interioară, Mercur intră în semnul tău pe 6 decembrie, urmat de Luna Nouă în Săgetător pe 9 decembrie.

Este momentul tău anual de relansare personală: ai curaj, idei mari și dorința de a începe un capitol nou, chiar dacă uneori ești prea direct. Pe 10 și 12 decembrie, Saturn și Neptun revin în mers direct, aducând stabilitate în plan afectiv și creativ. Intrarea lui Jupiter, guvernatorul tău, în mers retrograd pe 13 decembrie te invită să îți reevaluezi planurile de călătorie, studiile sau convingerile de viață. După 21 și 25 decembrie, Soarele și Mercur în Capricorn îți direcționează energia spre bani, iar Luna Plină în Rac din 24 decembrie aduce o eliberare emoțională profundă.

BANI: Prima parte a lunii este ideală pentru a-ți promova ideile și a-ți face planuri îndrăznețe, profitând de energia Lunii Noi din 9 decembrie. Totuși, cu Venus în Scorpion, anumite negocieri sau pregătiri se desfășoară cel mai bine în culise, departe de ochii curioșilor. Retrogradarea lui Jupiter din 13 decembrie poate aduce mici amânări legate de acte oficiale, colaborări cu străinătatea sau examene, dar îți oferă șansa de a corecta detalii importante. Adevărata consolidare financiară începe odată cu intrarea Soarelui în Capricorn pe 21 decembrie și a lui Mercur pe 25 decembrie: devii mult mai organizat, realist și capabil să îți crești veniturile prin pași concreți. Luna Plină în Rac din 24 decembrie poate aduce achitarea unei datorii, un cadou financiar consistent sau rezolvarea unei chestiuni legate de resursele comune.

DRAGOSTE: Pe plan afectiv, decembrie aduce o combinație interesantă de mister și maturizare. Intrarea lui Venus în Scorpion pe 4 decembrie poate trezi amintiri legate de o iubire din trecut sau poate aduce o atracție discretă, trăită departe de ochii lumii. Vestea excelentă vine pe 10 și 12 decembrie, când Saturn și Neptun revin în mers direct: confuziile sentimentale din ultimele luni se risipesc, iar relațiile de iubire capătă seriozitate și direcție. Dacă ești într-un cuplu, înțelegi mai bine ce ai de oferit și ce ai nevoie, iar relația cu copiii devine mai armonioasă. Luna Plină în Rac din 24 decembrie intensifică intimitatea și apropierea sufletească, oferindu-ți un final de an plin de sensibilitate, încredere și vindecare emoțională.