Horoscop săptămânal Balanţă 20-24 aprilie 2026. Te afli într-un moment în care trebuie să stabilești limite clare în relațiile cu ceilalți. Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec îți aduce în față parteneri sau colaboratori foarte pretențioși, poate chiar agresivi în cerințele lor.

Atmosfera generală este una de negociere dură, unde diplomația ta naturală va fi pusă la grea încercare. Va trebui să înveți să spui nu fără a distruge punțile de comunicare. În tot acest context tensionat, intrarea Soarelui în Taur îți oferă suportul necesar pentru a înțelege mai bine nevoile profunde ale celor din jur, ajutându-te să găsești puncte comune de stabilitate chiar și în cele mai dificile discuții.

BANI: Dacă la începutul intervalului conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec indică blocaje în semnarea unor contracte noi, situația se schimbă radical vineri. Conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur activează zona banilor deținuți împreună cu alții sau a creditelor. Te poți trezi cu o aprobare de credit instantanee sau cu o returnare de impozit neașteptată. Odată ce Venus trece în Gemeni, perspectivele tale financiare se lărgesc. Vei fi tentat să investești în cărți, cursuri sau călătorii care să îți deschidă mintea. De asemenea, poți obține profituri din activități legate de mediul online sau de export, deoarece comunicarea ta devine extrem de persuasivă și adaptabilă.

DRAGOSTE: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec poate aduce o răceală bruscă în cuplu sau o discuție despre responsabilitățile fiecăruia care poate degenera în reproșuri. Totuși, conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur de vineri promite o revitalizare a pasiunii prin ceva neobișnuit. Poate fi vorba de o experiență intimă cu totul nouă sau de o revelație care elimină tabuuri vechi. Când Venus se mută în Gemeni, dorința ta de libertate și de explorare intelectuală alături de partener crește. Vei căuta compania persoanelor care te stimulează mental. Cei singuri pot începe o idilă cu cineva dintr-un alt mediu cultural sau social, bazată pe o comunicare vibrantă și continuă.

Alexandru Păunescu

