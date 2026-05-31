Horoscop Peşti luna iunie 2026. Trecerea lui Mercur și trecerea Soarelui în sectorul iubirii, al creativității, al copiilor și al divertismentului îți oferă o stare de spirit excelentă, poftă de joacă și dorința de a fi în centrul atenției.

Totuși, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la finalul lunii, pot apărea blocaje în exprimarea artistică, neînțelegeri cu copiii sau revenirea nostalgică a unei vechi iubiri care îți tulbură liniștea. Pe de altă parte, Luna Nouă se produce în sectorul casei și al familiei, oferindu-ți ocazia perfectă pentru a începe o renovare sau a schimba locuința. Trecerea lui Chiron în sectorul comunicării te provoacă să îți vindeci rănile legate de modul în care îți exprimi ideile în public. Finalul lunii aduce o energie de organizare riguroasă a muncii datorită marilor tranzite planetare ce se mută în această zonă.

BANI: Soarele și Mercur în sectorul proiectelor personale te pot impulsiona să riști în anumite speculații financiare, însă retrogradarea lui Mercur din finalul lunii te avertizează să fii extrem de prudent cu investițiile impulsive și să reverifici toate datele bugetului. Pe de altă parte, Luna Nouă din sectorul patrimoniului locativ favorizează tranzacțiile imobiliare sau investițiile în confortul căminului. Pe plan profesional, Luna Plină de la sfârșitul lunii se produce în sectorul prietenilor și al proiectelor colective, aducând finalizarea unui proiect de anvergură la care ai lucrat în echipă și încasarea unor fonduri sau recunoașterea meritelor tale în cadrul unei organizații. Trecerea lui Venus și a lui Jupiter în sectorul muncii zilnice spre final de iunie îți promite o atmosferă excelentă la birou și eficientizarea veniturilor.

DRAGOSTE: Cu Soarele și Mercur activând sectorul dragostei romantice și al flirtului, ești extrem de seducător și dornic de întâlniri pline de pasiune. Însă, când Mercur începe retrogradarea în acest sector spre sfârșitul lunii, scenariul amoros se complică: pot apărea mesaje trimise greșit, neînțelegeri din orgoliu sau reapariția unui fost partener care îți cere o a doua șansă; gestionează aceste momente cu maximă maturitate. Pentru cuplurile solide, Luna Nouă din sectorul familiei aduce oportunitatea de a discuta concret despre mutarea împreună sau extinderea nucleului familial. Spre sfârșitul lunii, trecerea lui Venus și a lui Jupiter în sectorul rutinei zilnice arată că armonia în cuplu se va manifesta prin gesturi simple, cotidiene, sprijin reciproc în sarcinile casei și o grijă deosebită față de bunăstarea partenerului.

