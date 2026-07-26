Horoscop săptămânal Balanţă 27-31 iulie 2026. Săptămâna îți aduce o viață socială extrem de bogată și oportunități de extindere a rețelei de cunoștințe. Conjuncția dintre Soare și Jupiter din domeniul prietenilor și al proiectelor de grup îți aduce sprijin din partea unor persoane influente și succes în activitățile comune.

Pe de altă parte, Luna Plină din zona creativității, a distracției și a copiilor aduce la final o etapă din viața ta afectivă sau finalizarea unui proiect artistic sau personal. Tensiunea dintre Venus din domeniul izolării și Marte din zona călătoriilor și a opiniilor poate aduce frământări legate de unele convingeri sau încurcături în organizarea unei deplasări.

BANI: Proiectele derulate alături de colegi, parteneri sau asociați primesc un impuls puternic și pot atrage finanțări importante. Este o perioadă excelentă pentru a îți prezenta ideile în fața unui public larg sau pentru a găsi sponsori. În schimb, investițiile în pasiuni, speculații financiare sau activități recreative pot ajunge la un punct în care este necesar să tragi linie și să evaluezi rentabilitatea. Dacă ai de organizat o călătorie în interes de muncă sau dacă gestionezi documente legate de studii ori justiție, fii atent la neconcordanțe. Tendința de a acționa în grabă poate duce la pierderi financiare sau la complicarea unor demersuri administrative.

DRAGOSTE: Planul sentimental este intens marcat de evenimentele acestei săptămâni. Luna Plină aduce claritate în privința unei povești de dragoste sau clarifică o situație legată de copii. Poți deci să oficializezi o legătură sau să pui punct unei relații care nu îți mai aduce bucurie. Pentru Balanțele singure, activitățile sociale și ieșirile cu prietenii oferă ocazii excelente de a întâlni persoane atractive. Totuși, unele temeri ascunse sau neînțelegeri legate de valorile morale pot crea un disconfort de moment. Discută deschis despre dorințele tale și nu lăsa incertitudinile din trecut să îți umbrească momentele de fericire din prezent.