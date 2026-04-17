Horoscop săptămânal Berbec 20-24 aprilie 2026. Atmosfera generală este una de rigoare și autoimpunere, deoarece conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te forțează să acționezi cu o precizie chirurgicală.

Te vei simți ca și cum ai purta o armură invizibilă, fiind nevoit să iei decizii radicale care îți vor defini cursul acțiunilor în lunile următoare. Este un moment al maturizării forțate în care cuvintele tale capătă greutatea unor sentințe. Totodată, intrarea Soarelui în Taur mută reflectorul pe nevoile tale de stabilitate, temperând puțin impulsivitatea naturală și invitându-te la o abordare mai pragmatică a existenței cotidiene.

BANI: În plan financiar și profesional, evenimentele se precipită spre finalul săptămânii, când conjuncția dintre Venus și Uranus în Taur îți poate aduce o răsturnare de situație complet neașteptată. Te poți trezi cu o notificare de la bancă privind o sumă de bani blocată care este în sfârșit eliberată sau poți decide brusc să vinzi un obiect de valoare pentru a investi în ceva modern. Profesional, este posibil să primești o ofertă de colaborare care presupune utilizarea tehnologiei de ultimă oră. Odată ce Venus trece în Gemeni, vei începe să negociezi mai ușor și să găsești soluții ingenioase pentru a atrage noi surse de venit prin intermediul comunicării și al deplasărilor scurte.

DRAGOSTE: Conjuncția dintre Mercur, Saturn și Marte în Berbec te face extrem de exigent cu partenerul, existând riscul să porți discuții foarte reci sau să impui reguli stricte în casă. Un exemplu real poate fi refuzul tău categoric de a mai accepta anumite obiceiuri ale celuilalt, comunicat pe un ton care nu lasă loc de replică. Cei singuri pot simți o atracție electrizantă pentru cineva total diferit de tiparul lor obișnuit. Intrarea lui Venus în Gemeni spre finalul intervalului ușurează dialogul, transformând tensiunea de la începutul săptămânii într-o joacă intelectuală plină de magnetism.

