Horoscop săptămânal Berbec 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus aduce o conversație importantă legată de un angajament, un secret sau o situație financiară comună.

la 21.11.2025 , 18:49
Poți relua o discuție sensibilă, însă într-o formă mult mai matură decât înainte. Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter clarifică un aspect pe care îl evitai: poate o sarcină împărțită cu cineva, poate un acord care trebuia renegociat. Saturn își încheie retrogradarea și îți dă un semnal clar că un capitol interior se închide.

BANI: Finanțele sunt influențate de colaborări. Poți renegocia un contract profesional, poți discuta condiții mai bune sau poți primi vești despre o plată amânată. Mercur conjunct cu Venus te ajută să argumentezi impecabil, iar Saturn îți oferă un avantaj atunci când dovedești seriozitate. comun. Trigonul Venus–Jupiter arată că o discuție financiară poate înclina în favoarea ta dacă vii pregătit cu date clare. Poți rezolva un credit, o datorie sau o obligație care te presa.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus aduce sinceritate, atracție și disponibilitate emoțională. O discuție pe care ai tot amânat-o poate avea loc acum într-un ton calm. Saturn încheie retrogradarea și îți aduce maturitate: înțelegi exact ce vrei și ce nu mai merge. Relațiile existente se stabilizează, iar cele fragile devin mai clare. Cei singuri pot avea o conexiune intensă cu o persoană care vine cu o atitudine serioasă și disponibilitate reală.

